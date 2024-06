Cum au devenit brunch-urile motorul dezvoltării turismului într-o regiune din România: "Mâncarea tradițională este principala atracție"

În ultimii ani, brunch-urile din Banat au devenit o atracție majoră, reunind mii de participanți în căutarea gusturilor autentice și a tradițiilor locale. Oamenii vin din întreaga țară, iar printre ei și tot mai mulți români care sunt plecați în străinătate și se întorc în concedii. Delia Sescu Barbu, președinta Asociației My Banat, inițiatoarea acestor manifestări, spune că succesul de care se bucură aceste evenimente este peste așteptări.

„Au avut ca punct de pornire ”Micul dejun la Margina”, proiectul care începuse să meargă foarte bine prin 2017. Ne-au căutat cei din Sibiu, de la Asociația MyTransilvania și ne-au propus acest model de evenimente. Aflaseră de ”Micul dejun la Margina”, știau demersurile pe care le făceam în domeniul gastronomiei și ne-au propus acest model de colaborare. Continuăm să colaborăm și acum, dar mai puțin, doar pe anumite elemente de promovare națională, adică ei preiau parte din promovarea pe care o face acum, de exemplu, Asociația My Banat; ei o fac la nivel național. Evenimentele au prins bine, în sensul că, în jurul gastronomiei, am reușit să punem în evidență clar elemente de patrimoniu nepromovate până acum. Deși există o mare discuție legată de termenul de brunch și unii ne ceartă că folosim acest termen, din punct de vedere al marketingului, exact această denumire atrage oamenii. Inițial am zis că le spunem fruștuc, dar nu ar fi avut niciodată rezonanța pe care o are această denumire”, spune Delia Sescu Barbu.

Ce-i atrage pe turiști

Ads

Mâncarea este principala atracție în cadrul acestui eveniment. Și nu vorbim de orice mâncare, ci de bunătăți care se găsesc în bucătăria oamenilor de la țară, din Banat. Multe dintre aceste feluri de mâncare nu se mai regăsesc sau se regăsesc tot mai puțin în bucătăriile orășenilor sau în restaurante. Pe de altă parte, pentru cei veniți din alte regiuni, există și curiozitatea de a degusta bucate tradiționale bănățene.

„În primul rând, ceea ce atrage este meniul, întotdeauna. Noi respectăm anotimpul în care are loc evenimentul. Dacă e primăvară, sigur veți găsi ceapă verde pe masă, ridichi și caș de oaie, de exemplu. Dacă e toamnă, cu siguranță veți găsi mâncăruri de cartofi, iar dacă e iarnă, mâncăruri cu carne de porc și alte preparate specifice Banatului. Deci, mâncarea atrage, cu siguranță este elementul principal. În jurul ei, noi construim tot ce ține de patrimoniu, atragem producători locali, încercăm să-i aducem cu noi, să se promoveze. Întotdeauna lucrăm cu producători certificați. Dacă sunt ciobani, ei vin și vând lactate la aceste evenimente; dacă sunt apicultori, au posibilitatea să vândă mierea sau produsele apicole; dacă sunt agricultori, vând legume și fructe. În plus, încercăm să identificăm meșteșugari acolo unde au mai rămas și îi chemăm să vină să vândă și să promoveze munca. Facem ateliere pe diferite meșteșuguri, pentru copii și nu numai. Asta le dă curaj și lor, văd că lumea apreciază, mai și vând puțin și atunci e cumva un win-win”, povestește președinta Asociației My Banat.

Ads

Carnea, pe primul loc

Și dacă vorbim de mâncare, Delia spune că la aceste evenimente carnea este nelipsită. Supa cu tăiței, sarmalele și cartofi cu carne sunt mâncăruri foarte des întâlnite, dar brunch-urile scot din bucătăria satelor și bunătăți mai rare.

„Întotdeauna carnea e pe primul loc. Apoi dulciurile, prăjiturile, care în Banat au un anumit specific: sunt concentrate, bune și foarte diversificate. Noi lucrăm foarte mult cu gazdele, în sensul că fiecare gazdă e tentată să facă aceleași feluri de mâncare: supă de pui, sarmale, cartofi cu carne. Și atunci lucrăm cu gazdele și încercăm să diversificăm oferta. Încercăm să-i facem să se întoarcă în copilărie, să-și aducă aminte ce făceau să mănânce, feluri de mâncare care acum nu se mai fac. Într-un restaurant nu vei găsi supă de chimion sau supă de roșii sau crumpi copți în dobă. Asta e atracția. Avem ocazia să mâncăm ceea ce se mănâncă doar în casa unui om de la țară”, spune Delia.

Ads

Relaxare în natură

Pe lângă mâncare, „oaspeților” le sunt pregătite și tot felul de activități: plimbări cu căruța, vizitarea bisericilor de lemn vechi de sute de ani, scurte excursii în pădure, ture cu bicicleta, relaxare în livezi sau chiar timp petrecut la stâne sau ferme unde se poate urmări și practica munca specifică.

„Viața la țară” a devenit o rețetă de succes pentru brunch-urile din Banat și așa se face că de la două-trei manifestări pe an s-a ajuns la 10-12, de la 20 de participanți la 140, iar în toți acești ani, mii de persoane au trecut cel puțin o dată prin gospodăria unui bănățean și au degustat mâncarea tradițională din această regiune.