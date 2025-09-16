„Brutalistul”, filmul premiat cu trei Oscaruri, poate fi vizionat acum pe o cunoscută platforma de streaming – VIDEO

Secvență din filmul The Brutalist FOTO: IMDB

„Brutalistul”, regizat de Brady Corbet, cu Adrien Brody, câștigător al premiilor Oscar și Globul de Aur, în rol principal, este disponibil pe SkyShowtime.

Producția impresionantă îl are în rol principal pe dublul câștigător al premiului Oscar, Adrien Brody, alături de Felicity Jones și Guy Pearce, nominalizați la Oscar.

Fugind din Europa postbelică, arhitectul vizionar László Toth ajunge în America, hotărât să-și refacă viața, cariera și căsnicia cu soția sa, Erzsébet, după ce au fost despărțiți în timpul războiului de frontierele și regimurile schimbătoare. Singur într-o țară necunoscută, László se stabilește în Pennsylvania, unde influentul industriaș, Harrison Lee Van Buren, îi descoperă talentul în construcții. Dar puterea și dorința de a lăsa ceva în urmă vin cu un preț greu de plătit…

La începutul acestui an, „Brutalistul” a câștigat trei premii Oscar, inclusiv pentru Cea mai bună coloană sonoră și Cea mai bună imagine, iar Adrien Brody a câștigat al doilea său Oscar, dar și Globul de Aur și premiul BAFTA pentru interpretarea lui László Toth.

