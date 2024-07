Brutalitate extremă a poliției. Un bărbat aflat la pământ a fost lovit în cap cu piciorul VIDEO

Un polițist britanic a fost filmat cum lovea în cap cu piciorul un bărbat aflat la pământ în aeroportul din Manchester, marți, 23 iulie. Imaginile șocante au dus la o reacție promptă din partea poliției, iar ofițerul a fost „îndepărtat din sarcinile operaționale”.

În urma intervenției forțelor de ordine la aeroportul internațional Manchester, un clip video șocant a devenit viral. Un polițist lovește de două ori în cap un bărbat întins pe podea cu fața în jos.

Când au fost chemați pentru a interveni într-o bătaie dintr-o sală de așteptare a aeroportului, trei polițiști înarmați au fost atacați de unul dintre suspecți. Se pare că furia unuia dintre ei a fost atât de mare încât a continuat să-l lovească pe bărbat și după ce nu mai prezenta un pericol.

„Știm că un film al unui incident de pe aeroportul din Manchester care circulă pe scară largă arată un eveniment cu adevărat șocant și de care oamenii sunt pe bună dreptate extrem de îngrijorați. Folosirea unei astfel de forțe într-o arestare este un eveniment neobișnuit și unul despre care înțelegem că creează îngrijorare”, a declarat Wasim Chaudhry, responsabil cu operațiunile speciale ale poliției din comitatul metropolitan Greater Manchester, potrivit HotNews.ro.

Cei trei polițiști au ajuns la spital după incident, unul dintre ei cu nasul spart.

În imaginile tulburătoare, loviturile la cap îi sunt aplicate suspectului în timp ce un alt polițist țipă la cei din jur să nu se apropie.

