Doi cetăţeni suedezi au fost împuşcaţi mortal la Bruxelles, a anunţat luni purtătoarea de cuvânt a poliţiei belgiene, Ilse van de Keere, confirmând o informaţie apărută anterior în presă.

Cel mai probabil, cei doi decedați erau suporteri ai naționalei de fotbal a Suediei. Belgia a primit luni seară vizita Suediei într-un meci de calificare la Euro 2024.

Pe rețelele sociale au apărut și primele imagini cu presupusul terorist, un tunisian, Slayem Slouma, care n-a fost încă prins. ”Sunt ISIS și i-am ucis pe necredincioși”, ar fi declarat acesta înaintea atacului.

In Brussels a Muslim terrorist shot dead 2 Swedish football supporters.

From the video, which needs to be verified, is allegedly Tunisian Slayem Slouma. He claims to belong to ISIS & boasts of having killed unbelievers.