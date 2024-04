Misterul absenței vedetei lui Manchester City din meciul cu Real este lămurit. Guardiola a dat toate detaliile

Kevin De Bruyne este vedeta incontestabilă a celor de la Mnachester Cirty dar acesta nu a fost pe teren în meciul cu Real Madrid, fiind înlocuit cu Kovacic.

„Cu De Bruyne am avut o discuție, el trebuia să fie titular, însă a venit în vestiar și mi-a spus că nu poate să joace. A vomitat și s-a simțit foarte rău, sperăm să joace la retur.

Mereu rămân impresionat de Real Madrid, au jucători minunați. Atmosfera a fost spectaculoasă pe Bernabeu, dar acum Florentino (n.r. Perez) trebuie să aibă mai multă grijă de gazon.

Sentimentul pe care îl am este că, oricât de bine te descurci, Madridul te va face să alergi în plus. Asta am simțit și am acceptat mental. Știam că va fi așa. Cel mai bun lucru a fost că am controlat jocul la 1-2. Talentul jucătorilor a făcut diferența, uitați-vă la golul fabulos pe care l-a înscris Valverde", a spus antrenorul lui City, Josep Guardiola.