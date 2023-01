Cum îți întinerești vârsta organelor cu 25%. Experimentul anti-îmbătrânire fără precedent finanțat de un multimilionar

Bryan Johnson, multimilionar de vârstă mijlocie din domeniul tehnologiei, și echipa sa de 30 de medici spun că au un plan de regenerare a organelor. Povestea sa, expusă de Bloomberg, este inedită și impresionantă.

Bryan Johnson, în vârstă de 45 de ani, este un antreprenor de software ultra-bogat care are mai mult de 30 de medici și experți în sănătate care îi monitorizează fiecare funcție corporală.

Echipa, condusă de Oliver Zolman, doctor în medicină regenerativă în vârstă de 29 de ani, s-a angajat să ajute la inversarea procesului de îmbătrânire în fiecare dintre organele lui Johnson. Zolman și Johnson citesc în mod obsesiv literatura științifică despre îmbătrânire și longevitate și îl folosesc pe Johnson ca pe un cobai pentru cele mai promițătoare tratamente, urmărind rezultatele în toate modurile pe care le cunosc.

Punerea în funcțiune a programului a necesitat o investiție de câteva milioane de dolari, inclusiv costurile unui apartament medical în casa lui Johnson din Venice, California. Anul acesta, el este pe cale să cheltuiască cel puțin 2 milioane de dolari pentru corpul său. El vrea să aibă creierul, inima, plămânii, ficatul, rinichii, tendoanele, dinții, pielea, părul, vezica urinară, penisul și rectul unui tânăr de 18 ani.

"Corpul oferă o anumită configurație la vârsta de 18 ani", spune el. "Aceasta este într-adevăr o abordare pasionată pentru a atinge vârsta de 18 ani peste tot". Johnson este foarte conștient că acest lucru poate suna ca o nebunie, dar nu-i prea pasă.

Ce prevede Proiectul Blueprint

Johnson, Zolman și echipa lor au început de mai bine de un an experimentele lor, pe care le numesc în mod colectiv Proiectul Blueprint. Acesta include linii directoare stricte pentru dieta lui Johnson (1.977 de calorii vegane pe zi), exerciții fizice (o oră pe zi, de intensitate ridicată de trei ori pe săptămână) și somn (la aceeași oră în fiecare noapte, după ce a purtat două ore ochelari care blochează lumina albastră).

În scopul de a pune la punct acest program, Johnson își monitorizează constant semnele vitale. În fiecare lună, el suportă, de asemenea, zeci de proceduri medicale, unele destul de extreme și dureroase, apoi le măsoară rezultatele cu analize de sânge suplimentare, RMN-uri, ecografii și colonoscopii.

"Tratez atleți și celebrități de la Hollywood, și nimeni nu depășește limitele atât de mult ca Bryan", spune Jeff Toll, un medic internist din echipă. Toată această muncă, spun medicii, a început să dea roade: Corpul lui Johnson este, după cum îl măsoară ei, tot mai tânăr din punct de vedere medical.

Are inima unui bărbat de 37 de ani

Există câteva semne evidente că Johnson este cel puțin mai sănătos decât majoritatea persoanelor de 45 de ani. Tipul e mult mai mult decât bine făcut. Grăsimea sa corporală oscilează între 5% și 6%, ceea ce îi lasă mușchii și venele la vedere.

Dar ceea ce s-a întâmplat în interiorul corpului său este ceea ce îi entuziasmează cel mai mult pe medicii săi. Aceștia spun că testele sale arată că și-a redus vârsta biologică totală cu cel puțin cinci ani.

Rezultatele lor sugerează că are inima unei persoane de 37 de ani, pielea unei persoane de 28 de ani, iar capacitatea pulmonară și condiția fizică a unei persoane de 18 ani. "Toți markerii pe care îi urmărim s-au îmbunătățit remarcabil", spune Toll.

This morning's family holiday activity was biological age fitness testing: + grip strength + continuous pushups + sit & reach + sit ups pic.twitter.com/OJ3kYh9Sly — Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 21, 2022

Zolman, care și-a obținut diploma de medic la King's College din Londra, este mai cumpătat. El subliniază că munca sa cu Johnson este abia la început și că mai au de explorat sute de proceduri, inclusiv o serie de terapii genetice experimentale. "Nu am obținut niciun rezultat remarcabil", spune el. "În Bryan, am obținut rezultate mici, rezonabile", cred el.

Automutilarea și degradarea nu sunt inevitabile

În mintea lui Johnson, însă, succesul este deja conturat. Argumentul lui Johnson este că trebuie să numeri mult mai mult decât pașii pentru a obține o imagine clară a ceea ce este cel mai bine pentru corpul tău. "Ceea ce fac eu poate părea extrem, dar încerc să demonstrez că automutilarea și degradarea nu sunt inevitabile", spune el. În transmiterea lecțiilor stilului său de viață, el se bazează, de asemenea, pe o strategie bine cunoscută în domeniul software-ului: să facă să pară, pe cât posibil, un joc.

A fost la limita sinuciderii

La 30 de ani, Johnson a creat o companie de procesare a plăților numită Braintree Payment Solutions LLC. A fost un succes masiv, dar orele lungi și stresul l-au făcut să fie supraponderal și profund deprimat, la limita sinuciderii.

A vândut afacerea către EBay Inc. în 2013 pentru 800 de milioane de dolari, apoi a început o lungă călătorie pentru a se rezolva pe el. Aceasta a inclus învățarea mai multor lucruri despre biologia sa, o obsesie care și-a făcut loc în munca lui. A fondat o firmă de risc axată pe biotehnologie numită OS Fund și apoi, în 2016, o companie numită Kernel, care produce căști care analizează activitatea cerebrală pentru a afla mai multe despre funcționarea internă a minții.

Cercetătorii folosesc în prezent căștile pentru a încerca să cuantifice impactul meditației și al halucinogenelor și pentru a găsi modalități de diminuare a durerii cronice. Până atunci, Johnson începuse să se chinuie cu corpul său: își modificase dieta, lua o mulțime de suplimente, inhala ocazional o fiolă de celule stem.

Voința poate întoarce totul

De-a lungul timpului, el a insistat asupra faptului că oamenii nu au cele mai importante informații de care au nevoie pentru a trăi sănătos - că a vedea datele în alb și negru îi poate ajuta pe oameni să renunțe la obiceiurile distructive.

"Poți să te uiți la corpul tău și la situația ta și să o întorci prin voință", spune el. Forțându-se să respecte cerințele proiectului Blueprint a scos din program chefurile nocturne (pizza, băutură, etc), iar toate testele și ajustările i-au dat încredere că face cât se poate de bine pentru corpul său.

Me going anywhere is kind of a circus pic.twitter.com/whFnkvvXYd — Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 2, 2022

Reducere a îmbătrânirii cu 25% în toate cele 78 de organe până în 2030

Zolman, cu o generație mai tânăr decât Johnson, a avut parte de un fel de trezire la realitate în domeniul medical. În 2012, în primul său an de facultate de medicină la Londra, Zolman s-a accidentat la spate jucând baschet.

Leziunea s-a dovedit a fi destul de gravă încât, timp de aproximativ un an, s-a luptat să meargă corect și uneori a trebuit să folosească un scaun cu rotile după vizitele la spital. Medicii cu care s-a întâlnit nu păreau să rezolve lucrurile, așa că a început să facă propriile cercetări și să își dezvolte propriul program de terapie fizică, inclusiv masaje în profunzime pe picioare, fese, partea inferioară a spatelui, abdomen și pelvis. "Imediat ce am făcut asta", spune el, "bum, am putut merge".

Zolman, care nu se sfiește să își enumere realizările academice, și-a terminat licența în medicină cu onoruri în 2019. La scurt timp după aceea, a început să studieze orice cercetare clinică despre care credea că l-ar putea ajuta să trăiască mai sănătos pentru mai mult timp.

Medicul este convins că progresul în domeniul longevității necesită o urmărire mai concentrată a medicamentelor și terapiilor care par în vreun fel promițătoare. La marginea științei medicale, susține el, trebuie să existe rezultate mai bune decât cele pe care le acceptăm cu reticență. În 2021 a deschis o firmă, 20one Consulting Ltd., în Cambridge, Anglia. "Scopul meu este să dovedesc prin biostatistică o reducere a îmbătrânirii cu 25% în toate cele 78 de organe până în 2030", spune el.

"Este o idee extrem de dificilă și nebunească". Pentru începători, tratamentul său, oferit pe o scară descrescătoare, se concentrează pe elementele de bază ale îmbunătățirii dietei și exercițiilor fizice. Programele mai scumpe, care ajung la 1.000 de dolari pe oră pentru persoanele din categoria lui Johnson, includ o mulțime de teste, terapii și dispozitive de ajutor pentru sănătate. (El nu percepe taxe dacă pacientul nu vede rezultate.)

Zeci de analize și teste

La Cambridge, Zolman își petrece o mare parte din timp citind lucrări de cercetare și sintetizând descoperirile acestora în ceva ce Bryan Johnson poate încerca. "Nu există nicio persoană în lume care să aibă 45 de ani din punct de vedere cronologic, dar 35 de ani în fiecare organ", spune Zolman.

"Dacă în cele din urmă putem dovedi clinic și statistic că Bryan a făcut această schimbare, atunci va fi o dimensiune a efectului atât de mare încât va trebui să fie cauzalitatea intervenției și dincolo de ceea ce este posibil din punct de vedere genetic."

Pentru a determina acest tip de progres, spune Zolman, el ține evidența a 10 sau mai multe măsurători diferite pentru fiecare dintre organele unui pacient. În cazul creierului, de exemplu, el folosește o serie de RMN-uri și ultrasunete pentru a urmări fluxul sanguin, volumul țesuturilor, cicatrizarea, umflarea și creșterea plăcilor în cerebrum, ventricule, mezencefal, cerebel, hipofiză și trunchi cerebral, și completează aceste măsurători cu teste de capacitate cognitivă și recoltări de sânge.

Configurarea testelor, ca să nu mai vorbim de efectuarea lor, poate fi un exercițiu anevoios, deoarece o mare parte din hardware-ul necesar se găsește, de obicei, doar în instituțiile de cercetare.

Deși este optimist în legătură cu programul său, Zolman încearcă, de asemenea, să dea un ton realist. El recunoaște că va dura ani de zile pentru a ști dacă urmărește lucrurile corecte și cât de bine funcționează toate acestea.

"Cred că ceea ce face este impresionant, iar el personal m-a provocat să fiu mai bun. Ceea ce face el este, de asemenea, în esență, o slujbă cu normă întreagă", spune el despre Bryan Johnson.

"Social media users have been losing their minds over a man who managed to reduce his epigenetic age by 5.1 years in seven months."https://t.co/NbnNLvqhEU — Bryan Johnson (@bryan_johnson) November 25, 2022

Ziua începe cu suplimente și medicamente

În fiecare dimineață, începând cu ora 5, Johnson ia două duzini de suplimente și medicamente. Există licopen pentru sănătatea arterelor și a pielii; metformină pentru a preveni polipii intestinali; turmeric, piper negru și rădăcină de ghimbir pentru enzimele hepatice și pentru a reduce inflamația; zinc pentru a completa dieta sa vegană; și o microdoză de litiu pentru, spune el, sănătatea creierului.

Apoi urmează un antrenament de o oră, constând în 25 de exerciții diferite, și un suc verde plin de creatină, flavanoli de cacao, peptide de colagen și alte bunătăți. De-a lungul zilei, mănâncă niște alimente sănătoase și solide (vom ajunge acolo), rețetele fiind modificate în funcție de rezultatele ultimelor sale teste. După ce mănâncă, Johnson se spală pe dinți și folosește ața dentară înainte de a se clăti cu ulei de arbore de ceai și de a aplica un gel antioxidant. Medicii săi spun că are inflamația gingivală a unui tânăr de 17 ani.

Își măsoară erecțiile nocturne

Există un regim și o serie de măsurători pentru fiecare ultimă parte a corpului lui Johnson. A făcut 33.537 de imagini ale intestinelor sale, a descoperit că genele sale sunt mai scurte decât media și a sondat grosimea arterei carotide. Își întreține zona pelviană cu impulsuri electromagnetice pentru a îmbunătăți tonusul muscular în locurile greu accesibile și are un dispozitiv care îi numără numărul de erecții nocturne. În ultima vreme, se prezintă ca un adolescent și în această privință.

Terapii revoluționare, RMN și ecografii

Zilnic, el își măsoară greutatea, indicele de masă corporală și grăsimea corporală și își monitorizează temperatura corpului în stare de veghe, glicemia, variațiile ritmului cardiac și nivelul de oxigen în timpul somnului.

De asemenea, este supus unui flux destul de constant de analize de sânge, scaun și urină, precum și de RMN-uri și ecografii ale întregului corp, plus teste regulate care vizează mai ales rinichii, prostata, tiroida și sistemul nervos.

Pentru a repara daunele produse de soare asupra pielii sale, Johnson aplică șapte creme zilnice și se supune săptămânal peelingului cu acid și terapiei cu laser, și a început să stea departe de soare.

Pentru a-și îmbunătăți auzul la urechea stângă (care a avut de suferit de pe urma excursiilor de vânătoare din copilărie în Utah), el face terapie prin sunet, care testează limitele frecvențelor pe care le poate auzi și apoi produce sunete inaudibile care stimulează celulele din ureche și creier.

(Studiile clinice efectuate la Universitatea Stanford și în alte părți au ajuns la concluzia că acest lucru poate ajuta o persoană obișnuită să-și îmbunătățească auzul cu cel puțin 10 decibeli, o marjă semnificativă). Cu toate acestea, el a respins multe dintre mofturile preferate ale internetului în materie de sănătate, inclusiv resveratrolul, băile de gheață și dozele mari de testosteron.

Medicii din echipa sa îl ajută cu scanările și testele, citesc rezultatele și oferă sfaturi cu privire la ceea ce este sigur și ceea ce ar putea fi periculos. La un moment dat, grăsimea corporală a lui Johnson scăzuse la 3%, ceea ce amenința funcționarea sănătoasă a inimii sale. Echipa sa i-a recomandat modificări ale dietei sale, inclusiv să mănânce mai mult pe parcursul zilei, în loc să consume toate caloriile la micul dejun.

Grăsime injectată pe față

Stilul de viață al lui Johnson nu este pentru oricine. Autorul articolului povestește că în septembrie, cu puțin timp înainte de a ajunge la ușa lui în Venice pentru cină, el i-a trimis un mesaj pentru a-l avertiza că tocmai i se injectase niște grăsime în față și părea să sufere de o reacție alergică la procedura chinuitoare. Ca urmare, spunea el, s-ar putea să arate puțin ciudat.

“Când a deschis ușa, abia dacă l-am recunoscut. Avea fața atât de umflată încât părea că își petrecuse după-amiaza înghițind venin de albine. Și mai ciudat, pielea lui palidă era strălucitoare, lipsită de majoritatea defectelor care însoțesc vârsta mijlocie. Ar fi putut fi confundat cu o păpușă mare și umflată de porțelan”, a povestit acesta.

Procedura, spunea el, nu a fost cea obișnuită de la Hollywood. A fost prima dintr-o serie de injecții pentru a construi o schelă de grăsime în fața sa care să producă celule de grăsime autentice, de persoană tânără. "Umplutura este doar un petic peste ceva", a spus Johnson.

"Va dura câteva luni pentru ca eșafodajul de grăsime să se construiască, dar apoi, pe măsură ce mă regenerez, va crea de fapt grăsime pe cont propriu. Dacă voi face un RMN sau o imagistică multispectrală, atunci sperăm că va arăta că sunt din nou identic cu un tânăr de 18 ani". De obicei, primii care adoptă această procedură recoltează grăsimea din alte părți ale corpului pacientului, dar Johnson, care nu are grăsime de rezervă, a primit-o de la un donator necunoscut.

Acest tratament pare în mare parte cosmetic. (Johnson își vopsește, de asemenea, părul.) Și, notează Zolman, există puține sau deloc dovezi că a avea o față mai grasă, mai tânără sau un păr roșcat luxuriant oferă beneficii clinice în sine. "Dar, dacă faceți acest lucru la nivelul întregului corp, devine relevant din punct de vedere clinic", spune Zolman.

"Dacă restabiliți o distribuție tânără a nivelului de grăsime în întregul corp, veți avea mai puțini compuși toxici secretați și care afectează restul corpului și veți avea lucruri precum un control mai bun al căldurii. Dacă nu ai avea grăsime, ai fi al dracului de mort. Dacă nu ai avea piele, ai fi mort. Acestea nu sunt organe estetice"

A quick waterfall mist bathe and game of paddy cake paddy cake pic.twitter.com/C9p2dezVUs — Bryan Johnson (@bryan_johnson) January 21, 2023

Mâncarea nu este pentru oricine

Johnson a pregătit cina pentru invitat, cu o mostră din mâncarea sa tipică. A fost ceva numit budincă cu nuci, care consta din lapte de migdale, nuci de macadamia, nuci, semințe de in, jumătate de nucă de Brazilia, lecitină de floarea-soarelui, scorțișoară, cireșe, afine, zmeură și suc de rodie. Delicios.

“Apoi, a trebuit să mănânc și o grămadă de legume care fuseseră transformate în piure, într-o mâzgă cenușie-maronie. Era format din linte neagră, broccoli, conopidă, ciuperci, usturoi, rădăcină de ghimbir, lămâie, chimen, oțet de mere, semințe de cânepă și ulei de măsline, toate acestea sunând bine ca atare. Dar, atunci când au fost puse împreună și amestecate, se simțeau și aveau gustul unei paste de pământ”, a povestit autorul.

La desert, au mâncat ciocolată, dar nu orice ciocolată. "Cu Blueprint, există diferențe", a spus Johnson. "Poți spune: "Ciocolata este bună pentru tine". Apoi, următorul nivel este 'Ciocolata neagră este mai bună pentru tine'. Și apoi există acest proces Dutching pe care oamenii îl fac uneori ciocolatei, prin care o alcalinizează pentru a-i elimina amărăciunea, dar care distruge o mare parte din valoare. Așadar, ciocolată neagră care a fost testată pentru metale grele. Și apoi ciocolată din regiunile din lume care au cea mai mare concentrație de polifenoli.

Fiul său ține aproape aceeași dietă

Stilul de viață pare epuizant, dar Johnson se bucură de el, la fel ca și fiul său de 17 ani, Talmage. În timpul cinei, Talmage a intrat în casă după un antrenament. Pentru o clipă, a fost luat prins prin surprindere de fața umflată a tatălui său. Apoi a lăsat să iasă un chicotit, ca și cum ar mai fi văzut așa ceva. Talmage și-a pregătit propria cină specializată și a spus că a adoptat unele dintre practicile tatălui său, dar nu toate. În primul rând, nu face nămol de legume, preferând legumele crude sau sotate.

După cină, tatăl și fiul au privit cum autorul și-a introdus brațul într-un monitor de sănătate cardiacă aflat în bucătărie. “Aparatul a bâzâit și a bâzâit timp de câteva secunde, apoi a raportat că pulsul meu - cel puțin după o măsurătoare - nu era atât de departe de cel al lui Johnson. M-am simțit ca și cum aș fi obținut o mică victorie pentru iubitorii de scotch burtoși de 45 de ani de pretutindeni”, a dezvăluit autorul articolului.

Este un deschizător de drumuri

Johnson a auzit partea sa de critici din partea oamenilor care l-au acuzat că are o tulburare alimentară sau psihologică sau că este un fanatic al sănătății care își duce viața în cel mai plictisitor și restrictiv mod posibil. Doctorii din echipa lui spun însă cu toții că acesta deschide drumuri în domeniul longevității și probabil că își prelungește viața, dar chiar și ei au întrebări cu privire la faptul dacă concluziile lor se vor aplica la scară largă. "Cred că ceea ce face este impresionant, iar pe mine personal m-a provocat să fiu mai bună", spune Kristin Dittmar, un oncolog intervenționist.

"Ceea ce face el este, de asemenea, în esență, o slujbă cu normă întreagă". Ea subliniază, de asemenea, că o boală precum cancerul, specialitatea ei, are componente genetice pe care nicio știință de ultimă oră, cu atât mai puțin sucurile sau cremele, nu le poate încă învinge.

2 yrs of Blueprint: .5.1 yrs epigenetic age reversal (world record) .slowed my pace of aging by 24% .perfect muscle & fat (MRI) .50+ perfect biomarkers .100+ markers < chronological age .fitness tests = 18yr old .Body runs 3F° cooler Available to all: https://t.co/Ye5mQPH9NH — Bryan Johnson (@bryan_johnson) January 18, 2023

O modalitate de a transmite și altora câștigurile sale, spune Johnson, ar putea fi transparența radicală. El are un site web unde își postează întregul curs al tratamentului și toate rezultatele testelor sale. Și, acum, lansează un alt site, Rejuvenation Olympics (Olimpiada întineririlor), care îi încurajează pe ceilalți pasionați să facă același lucru. Ideea este de a se îndepărta de ultimele mode în favoarea unei științe medicale mai riguroase și a unui strop de competiție.

Cu cât acest tip de stil de viață devine mai popular, cu atât mai ieftine și mai ușor de obținut ar putea fi unele dintre procedurile pe care Johnson le încearcă. "Dacă spui că vrei să trăiești veșnic sau să învingi îmbătrânirea, asta este rău - este o chestie de oameni bogați", spune Johnson. "Dacă seamănă mai mult cu un sport profesionist, este divertisment. Are virtuțile de a stabili standarde și protocoale. Este în beneficiul tuturor într-un mod sistemic".

Cum poți evalua rata de îmbătrânire

Pentru un indiciu privind dimensiunea demografică a celor care adoptă timpuriu această metodă, există testul de sânge oferit de o companie numită TruDiagnostic LLC, care încearcă să evalueze rata de îmbătrânire a unei persoane analizând dacă diverse gene funcționează în sute de mii de puncte din codul genetic.

Din cele aproximativ 20.000 de persoane care au făcut testul în cei trei ani de când este pe piață, aproximativ 1.750 l-au repetat de-a lungul anilor pentru a urmări lupta lor împotriva îmbătrânirii. Compania spune că, în cadrul acestui grup, Johnson și-a redus cel mai mult vârsta biologică.

Este ușor de imaginat cum o serie de aspiranți la stilul de viață a lui Johnson care experimentează proceduri din ce în ce mai riscante ar putea rezultate groaznic de prost. Cel mai probabil, cei mai mulți oameni vor găsi stilul de viață al lui Johnson imposibil sau absurd. Unii cercetători și pasionați de sănătate care au dat peste programul lui Johnson se opun în special promovării de către acesta a unor suplimente și vitamine pe care le consideră în mare parte inutile.

Cu toate acestea, unii dintre cei mai respectați experți care studiază longevitatea și îmbătrânirea spun că ideea de bază a unui forum deschis pentru știința extinderii vieții este inevitabilă.

"Întregul domeniu al longevității face tranziția către un loc mult mai riguros, clinic", spune George Church, renumitul genetician de la Universitatea Harvard, care are participații la o serie de companii biotehnologice. "Cred că ceea ce face Bryan este foarte bine intenționat și probabil foarte important". El adaugă: "De asemenea, nu cred că multe dintre aceste lucruri vor fi atât de costisitoare pe viitor".

Deși Johnson nu vrea să discute încă despre asta, el urmează să fie supus unor proceduri mult mai experimentale, inclusiv terapii genetice, potrivit mai multor medici și consilieri ai săi. La bine și la rău, el își dedică în mare măsură corpul științei în speranța de a dovedi ce este posibil pentru noi toți. "Aceasta este frumusețea acestui lucru", spune el. "Este o nouă frontieră".

