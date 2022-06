BTS anunță o pauză în carieră. Vestea a întristat milioane de fani din întreaga lume

Superstarurile k-pop din grupul BTS J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga şi V, care împlinesc luna aceasta nouă ani de la înfiinţare, şi-au anunţat fanii că iau în calcul o pauză temporară pentru a se dedica proiectelor solo, scrie AFP.

Întrebaţi la o cină, organizată pentru aniversarea de nouă ani, cei şapte artişti au subliniat programul lor încărcat şi non-stop ceea ce nu le permite să-şi facă timp să se gândească la dezvoltarea lor viitoare, solo, dar şi ca grup.

"Întotdeauna am crezut că BTS este diferit de alte grupuri, dar problema cu k-pop-ul şi cu întregul sistem de vedete este că nu îţi lasă timp să te maturizezi. Trebuie să continui să produci muzică non-stop", a spus RM la acea petrecere.

De la debutul lor în 2013, cei şapte membri ai BTS au dezvoltat şi proiecte individuale. Dacă J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga şi V mărturisesc că această decizie de a lua o pauză a fost dificil de luat, ei dezvăluie totuşi că albumele şi single-urile lor solo vor fi rapid lansate.

"Nu putem înceta să ne gândim la publicul nostru. Indiferent de ce se întâmplă, vrem să fim genul de artişti pe care fanii să-şi amintească. Trecem printr-o perioadă dificilă acum, deoarece încercăm să ne găsim identitatea şi este un proces epuizant şi lung”, a spus Jimin.

J-Hope va fi primul din grup care va oficializa acest nou start individual. Artistul va fi cap de cap a festivalului american Lollapalooza pe 31 iulie.

La începutul acestei luni, BTS şi-a anunţat noul album de colecţie, "Proof", pentru a sărbători cariera lor de nouă ani. Această compilaţie de colecţie de 48 de melodii conţine cele mai mari succese ale grupului, demo-uri dar şi trei piese noi, toate împărţite în trei CD-uri.

În urma anunţului, BTS a distribuit videoclipul pentru single-ul lor "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", una dintre cele trei piese exclusive de pe album.

În 2019, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga şi V au făcut o scurtă pauză temporară pentru a se "reîncărca". De data aceasta este prima lor pauză lungă din carieră. Grupul sud-coreean nu a precizat nici când intenţionează să revină.

