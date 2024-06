Cum e să gătești pentru Xi Jinping și Emmanuel Macron. Unul dintre cei mai buni bucătari din lume își împărtășește experiența

În cei 11 ani de când se află la putere, liderul chinez Xi Jinping a lansat, fără să vrea, numeroase tendințe în materie de alimentație și călătorii, de la impulsionarea vânzării de bao (tip de mâncare tradițională chineză) în Beijing până la accelerarea vânzării unui pub englezesc.

Dar atunci când vine vorba de dineurile oficiale de stat la care participă, rareori publicul are șansa de a gusta el însuși aceste feluri de mâncare.

Până acum.

La începutul lunii mai, Xi a pornit într-o călătorie fulminantă prin Europa, prima sa călătorie din 2019. În timp ce se afla la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a găzduit un banchet oficial de stat la Palatul Elysee în onoarea liderului chinez, marcând cea de-a 60-a aniversare a legăturilor diplomatice dintre China și Franța.

Dar curioșii care speră să aibă șansa de a gusta ceea ce au fost serviți cei doi lideri mondiali nu vor găsi mâncărurile în Paris.

Pentru asta, vor trebui să se îndrepte către restaurantul Plaisance din Hong Kong, care a lansat un meniu special China-France State Dinner Experience, disponibil până la sfârșitul lunii iunie.

Restaurantul este un avanpost al lui Mauro Colagreco, chef-proprietar al faimosului restaurant Mirazur din Menton, Franța, și unul dintre cei doar trei bucătari chemați să creeze meniul pentru cina de stat.

Șansa de a găti pentru un oaspete misterios

Colegreco spune că oportunitatea de a găti pentru celebrii lideri mondiali a început cu un telefon de la Palatul Elysee.

"[Mi se cerea] să iau parte la meniul pentru acest banchet de stat, fără a ști cine va fi președintele invitat, din motive de secret de stat", povestește Colegreco pentru CNN într-un e-mail, adăugând că a acceptat rapid misiunea.

"Acest lucru sporește emoția, deoarece nu știi niciodată care vor fi gusturile invitaților. Dar, în cele din urmă, am creat un meniu care este foarte fidel bucătăriei pe care o iubesc, cu produse excepționale și arome delicate."

Colegreco a primit sarcina de a concepe antreul serii.

Cu trecutul său italo-argentin și experiența sa în Franța, bucătarul este cunoscut pentru că îmbină influențe din toate aceste culturi, punând un accent deosebit pe sezonalitate și sustenabilitate.

În 2019, a devenit primul bucătar care nu este francez și a obținut trei stele Michelin în Franța cu Mirazur. În același an, a fost încoronat restaurantul nr. 1 în cadrul premiilor World's 50 Best Restaurants.

Colagreco spune că echipa lor a avut la dispoziție doar o lună pentru a concepe și a pregăti felul de mâncare pentru dineul de stat - dar bucătarilor li s-a dat "carte albă" pentru a crea ceea ce le plăcea, atâta timp cât "era reprezentativ și respectuos pentru produsele franceze".

"Trebuie să recunosc că am fost destul de încrezător când am aflat cine era invitatul; am o dragoste profundă pentru Asia și prima mea experiență acolo a fost la Shanghai, în 2011", spune Colagreco.

O experiență provocatoare și palpitantă

Colagreco spune că a fost o experiență provocatoare și palpitantă să creeze un meniu pentru cei doi lideri mondiali.

După ce au elaborat rețetele, bucătarii au trimis diversele cerințe și listele de ingrediente echipei de bucătari de la Palatul Elysee, condusă de bucătarul Fabrice Desvignes.

Apoi, în dimineața dineului de stat, echipa Mirazur a sosit pentru a începe să se pregătească pentru seara alături de ceilalți bucătari. În această perioadă scurtă, Colagreco spune că a trebuit să fie flexibili și să se descurce rapid și fără probleme în bucătăria necunoscută.

"Apoi am primit o vizită a doamnei Brigitte Macron în bucătării, ceea ce ne-a liniștit și motivat cu adevărat", spune el despre întâlnirea cu Prima Doamnă a Franței.

"Este o mare responsabilitate să gătești pentru ea. Abia acum ne dăm seama cât de norocoși am fost să luăm parte la acest moment minunat."

Aperitivul care a impresionat-o pe Prima Doamnă a Chinei

În total, 250 de persoane au fost invitate la dineul de stat.

Meniul final a fost relativ scurt - o masă cu trei feluri de mâncare, pentru a se potrivi cu programul strâns al liderilor.

Aperitivul lui Colagreco a fost un crab Tourteau (crab autohton din Franța) și o prăjitură cu caviar Oscietra, acoperită cu jeleu cu infuzie de flori roz și violet.

"Întreaga echipă și-a făcut timp pentru a veni cu un fel de mâncare surprinzător", spune Colagreco.

"A trebuit să oferim arome care să atragă papilele gustative ale tuturor, dar să prezentăm și identitatea noastră culinară. Scopul a fost de a pune în valoare expertiza noastră în materie de alimentație sănătoasă și respectul pentru produs.

Dar a fost, de asemenea, o prezentare artistică și colorată, cu voalul de flori cosmos pe care l-am adus din grădinile noastre unice de la Mirazur. Estetica este foarte importantă pentru că este prima abordare a unui fel de mâncare, iar acesta este deosebit de rafinat."

Și, din fericire pentru bucătar, această atenție la detalii nu a trecut neobservată.

Misiunea a fost îndeplinită

"Soția președintelui chinez a părut să o găsească foarte atractivă, așa că misiunea a fost îndeplinită", spune el.

Colagreco a putut să vorbească cu oaspeții la sfârșitul cinei. Atunci, spune el, Peng Liyuan, soția lui Xi, i-a mulțumit și a complimentat estetica, finețea și aromele antreului.

Pierre Gagnaire, bucătarul restaurantului omonim de trei stele Michelin din Paris, s-a ocupat de felul principal al serii.

El a ales să servească pui de Bresse fiert lent și morcovi într-un amestec de vin de Cognac, Porto și Madeira și bulion de pui. Felul de mâncare a fost acoperit cu un sos făcut din Vin Jaune, un vin alb special produs în regiunea viticolă Jura din Franța.

Desertul, căpșuni și pavlova de verbină, creat de fondatoarea Délicatisserie și bucătarul-șef de patiserie Nina Métayer, a încheiat seara.

Fromagerie Quatrehomme, un producător și rafinator de brânzeturi din Paris din 1953, a selectat brânzeturile pentru acest eveniment. Toată vesela folosită în timpul cinei a fost furnizată de La Manufacture de Sèvres, care a fost fondată în 1759 și este una dintre principalele fabrici regale/naționale de porțelan din Franța.

"Mâncarea este ceea ce unește lumea"

La restaurantul Plaisance al lui Colagreco din Hong Kong, clienții vor putea gusta toate cele trei feluri de mâncare pe care Xi și Macron le-au servit în timpul recentului dineu de stat.

Bucătarul spune că felurile de mâncare și ingredientele rămân fidele la versiunile originale - doar prezentările vor fi ajustate, deoarece vesela va fi diferită.

Pentru cei care au ceva mai mult timp decât Xi și Macron, restaurantul oferă, de asemenea, un meniu mai lung cu trei feluri de mâncare suplimentare din restaurantele Mirazur și Plaisance. Costul opțiunii cu trei feluri de mâncare pornește de la 1.888 de dolari din Hong Kong (241 de dolari), în timp ce meniul cu șase feluri de mâncare este de 2.888 de dolari din Hong Kong (369 de dolari).

După ce s-a mutat în Franța în 2001 și a deschis Mirazur în 2006, Colagreco spune că dineul de stat a fost un moment special pentru el.

"Sunt cu adevărat mândru și onorat că am fost ales pentru acest dineu excepțional și că reprezint Franța, țara mea gazdă de aproape 23 de ani, prin bucătăria mea", spune bucătarul, care are acum 47 de ani.

"Cred cu adevărat că mâncarea este ceea ce unește lumea. Gătitul este un act de iubire. În calitate de bucătari, este de datoria noastră să transmitem aceste valori de împărtășire și să contribuim la o atmosferă pozitivă pentru acest tip de cină diplomatică. Suntem ambasadori, folosindu-ne de bucătăria noastră pentru a pune în valoare know-how-ul francez și pentru a le prezenta oamenilor cultura noastră prin intermediul aromelor și al combinațiilor de gusturi."