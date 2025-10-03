Cine este primul bucătar român nominalizat la The Best Chef Awards și ce înseamnă această recunoaștere internațională

Cine este primul bucătar român nominalizat la The Best Chef Awards și ce înseamnă această recunoaștere internațională
Alex Petricean este nominalizat la The Best Chef Awards FOTO: Facebook/ Alex Petricean

Gastronomia românească marchează un moment fără precedent pe scena internațională. Chef Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA, a intrat în istorie prin nominalizarea sa la The Best Chef Awards, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culinare mondiale desfășurat la Milano. Alături de recunoașterea oficială, Petricean a primit simbolic „cuțitul”, emblemă a excelenței și apartenenței la elita bucătarilor din întreaga lume.

„România este aici. Pentru prima dată în istorie, un chef român a fost nominalizat la The Best Chef Awards și a primit recunoașterea internațională printr-un cuțit, simbol al excelenței și al apartenenței la comunitatea celor mai buni chefi ai lumii”, au transmis reprezentanții NOUA pe pagina oficială de Facebook.

Nominalizarea chef-ului român este considerată un punct de cotitură pentru întreaga gastronomia autohtonă. „Este un moment istoric pentru țara noastră. Alex Petricean a scris istorie la Milano și a intrat în comunitatea globală a celor care dau tonul gastronomiei mondiale”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții NOUA au subliniat că acest succes nu este doar al lui Petricean, ci al întregii echipe, al producătorilor locali și al clienților care le-au fost alături de-a lungul timpului. „Această recunoaștere nu este doar a lui. Este a echipei NOUA, care pune umărul și sprijină toate visele lui Chef Alex, toată călătoria lui creativă și efortul imens depus pentru bucătăria românească. Este despre producătorii locali care au adus ce au mai autentic. Este despre oaspeții care ne trec pragul și ne dau curaj să visăm mai departe. Este despre nopți târzii, sacrificii, lacrimi și bucurii care astăzi se transformă într-un vis devenit realitate.”

În același timp, această nominalizare are și un impact de anvergură pentru viitorul bucătăriei românești. „Această nominalizare deschide o poartă pentru alți chefi români talentați. Pentru generațiile care vin, pentru vocile și poveștile care merită să fie auzite pe scena gastronomică mondială”, au mai punctat reprezentanții restaurantului.

