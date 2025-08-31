Celebru bucătar, bănuit că și-a făcut operatie estetică. De fapt, suferea de cancer

Celebrul bucătar-șef britanic Gordon Ramsay a anunțat, sâmbătă, în social media, că a fost supus unei intervenții pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular.

“Sunt recunoscător și apreciez enorm echipa incredibilă de la The Skin Associates și reacția lor rapidă în îndepărtarea acestui carcinom bazocelular. Vă mulțumesc! Vă rog să nu uitați să vă dați cu cremă de protecție solară în acest weekend. Vă promit că nu este un lifting facial! Aș avea nevoie de o rambursare...”, a notat Ramsay.

Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a postat două fotografii, dintre care în una apare cu pansament sub ureche, în locul de unde a fost îndepărtat cancerul.

Carcinomul bazocelular este o formă de cancer non-melanom, care apare în stratul superior al pielii și este cauzat în principal de razele ultraviolete provenite de la soare și utilizate în aparatele de bronzat.

Se spune că principalul simptom al acestei afecțiuni este o excrescență sau o pată neobișnuită pe piele, care poate varia în dimensiune și aspect, fiind cea mai frecventă în zone precum capul, gâtul și umerii, spatele, mâinile și partea inferioară a picioarelor.

