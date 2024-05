Situația neașteptată care a adus o familie de români la capătul răbdării. "Copilul miroase veșnic a mâncare"

Mulți speră să se mute de la bloc la casă sau măcar într-un apartament mai mare și invocă lipsa spațiului.

Unele motive sunt însă ieșite din comun. Este cazul relatat de o româncă în mediul online. Aceasta locuiește alături de soț și de copil într-un apartament din București cumpărat cu credit, pe care au reușit să-l plătească. Acum, cei trei ar vrea să se mute într-un apartament nou, principala cauză fiind bucătăria, după cum a relatat femeia pe Facebook.

"Mirosul ține multe zile"

"Vă rog să mă ajutați cu sfaturi pentru că simt că undeva greșesc. Am nădejdea că aici sunt mulți oameni trecuți prin viață care m-ar putea ajuta cu o îndrumare sinceră și care mi-ar deschide atât ochii, cât mai ales mintea.

Aici soț și soție și 1 copil, București.

Acum câțiva ani am reușit să dăm avans unui apartament open space, pe care ulterior l-am achitat anticipat.

Menționez că trăim doar din salariile noastre, nu ne ajută părinții, nu avem niciun teren de vânzare, alte case, etc. de unde să scoatem bani. Nimic, nimic!

Veniturile noastre sunt 11000 lei dintre care 4000 lei - 5000 lei încercăm să îi punem deoparte pentru o nouă casă, depinde de luna.

Amândoi am ajuns într-un punct în care nu mai suportăm lipsa unei bucătării separate, pentru că indiferent ce hotă am avea, mirosul ține multe zile, nu mai spun de peste, ceva prăjit, etc. Copilul miroase veșnic a mâncare. Plus că nu avem loc, nici balconul nu este mare, ci unul mic, mic! Copilului îi spălăm / îngrijim hainele, nu i le ținem în bucătărie / sufragerie (am ținut să menționez acest aspect!).

Ads

... și am dori un apartament cu 2 sau 3 camere, doar că la ce prețuri sunt în București, suntem în impas, dacă să luăm unul în bloc vechi sau nu.

Chiar caut aici, în această postare, îndrumări sincere.

Ne gândeam la unul vechi pentru că la preț este mult mai ieftin față de unul nou și are bucătărie separată, dar știm că ar costă foarte mult renovarea + manoperă, câteva mii de euro bune. Poate zeci de mii.

Unul nou ar însemna să fiu sclava băncii pentru foarte mulți ani. 25+.

Ce mă sfătuiți?"

"Nu asta îmi doresc pentru copilul meu și nici pentru mine și soț"

"La casă pe pământ este exclus pentru că ar fi cheltuieli foarte mari iarnă cu gazul, apoi cu fosă, etc.

Nu aș vrea să pară un moft, acesta cu mirositul hainelor, dar simt că nu asta îmi doresc pentru copilul meu și nici pentru mine și soț. Este o necesitate să scăpăm de mirosurile astea. Nu pot da cu spray uri de camera, copilul nu le suportă. Știu că mai sunt și oameni care nu au nici măcar aceste condiții, empatizez și înțeleg. Dar noi dacă tot ne permitem să strângem, vrem să plecăm de aici.", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

Ads

"Cea mai simplă varianta ar fi să încercați să închideți bucătăria"

În comentarii i s-au oferit mai multe soluții, începând cu cea mai simplă dintre acestea.

"Cred că cea mai simplă varianta ar fi să încercați să închideți bucătăria. Există foarte multe modele de uși cu geam, care au o parte fixă și una mobilă sau ambele părți mobile (pe șină), astfel încât să nu renunțați complet la partea open space. Practic, atunci când gătiți, pur și simplu închideți acea ușa, hotă pornită, iar dacă mai aveți și un geam sau posibilitatea să faceți o aerisire către exterior este și mai bine. Această ar fi cea mai puțin costisitoare variantă."

"Problema pare să fie la dvoastra mâncarea pe care o gătiți, nu locuința. Schimbați modul de viață, alegeți să gătiți mâncăruri sănătoase și veți scapă de această problemă majoră fără costuri ☺️. De ex gătiți în cuptor, nu pe aragaz".

"Felicitări că reușiți să strângeți atât de mulți bani. În legătură cu sfatul, dacă apartament în bloc nou sau vechi, este un lucru de buget, dar și de gusturi. În 2020 noi am cumpărat un apartament în bloc nou. Îți pot înșirui și motivele. În studenție am stat în Militari, sectorul 6. Bloc din 1980. Se auzea tot de la vecini, veneau vara gândaci pentru că era ghenă pe scară și pentru că blocul era vechi apăreau des defecțiuni la apă și căldură. O altă problema la blocurile vechi sunt limitările cu parcarea. Așa că am ales să mă mut la 3 camere, cu 10 000 mai scump decât un apartament în bloc vechi că să pot avea loc de parcare în parcare supraetajată, pereții nu sunt așa subțiri și ghenă este doar la parter, curățata foarte des și cu loc de joacă în cadrul complexului. Acum și asta cu sclava băncii, mă scuzi că îți spun, dar ține de mentalitate. Noi am făcut o refinanțare la credit din care mi s-au tăiat 11 ani dar nu sunt dispusă să plătesc anticipat atât de mult pentru că eu consider că viața merită și trăită și nu aș suporta să am ani de sacrificii în care nu plec într-o vacanță pentru că toți banii mei merg la banca. Bineînțeles, dacă ai venituri colosale și nu te strângi de nicăieri este ideal. Succes!"

Ads

"Eu am open space și ador ideea, nu miroase a nimic, am hotă, deschid geamul, folosesc air fryer la gătit și multi cooker"

"Noi când am cumpărat casă a fost tot open space și nu este un moft, chiar miroase! Asta în condițiile în care la noi în casă nu se prăjește nimic.

Noi am ales să închidem cu uși de sticlă securizată, culisante. A fost cea mai bună alegere".

"Urăsc să îmi miroasă hainele și casa a mâncare"

"Vă dau un sfat, perdea de aer. Garantat nu mai trece mirosul. Recent am aflat și eu, de la patronul unui restaurant cu bucătărie open space."

"Eu înțeleg perfect situația, urăsc să îmi miroasă hainele și casa a mâncare, bucătăria da..e normal, restul nu suport. Și gătesc, mâncăm 99% mâncare gătită, ciorbe, la cuptor, dar orice miroase, iar de prăjeli e normal să mai ai poftă și să faci.

Noi stăm la curte, dar nu va recomand neapărat asta, decât dacă va doriți foarte mult, este un compromis totuși, traficul, distanța și costurile de întreținere, pe care merită să îl faceți, repet, doar dacă va doriți să locuiți la curte.

Puteți să faceți credit pentru un apartament mai mare la care puteți face rambursări anticipate lunar și scăpați mult mai repede de el.

Eu nu aș lua într-un bloc nou sincer, au niște prețuri exagerate, aș lua într-un bloc vechi, dar anul să fie după cutremur!"