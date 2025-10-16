Cum să faci o curățenie generală în bucătărie în mai puțin de o oră, potrivit experților

Cu toții avem 24 de ore într-o zi, iar modul în care le petrecem depinde doar de noi. Fie că este vorba de muncă, relaxare, timp petrecut cu familia sau odihnă, există nenumărate moduri de a-ți umple ziua. Curățenia generală în bucătărie probabil nu este în fruntea listei tale de priorități — dar, în același timp, nimănui nu-i place o bucătărie dezordonată.

Așadar, cum o poți face rapid și eficient? Realsimple.com a cerut sfatul profesioniștilor despre cum să cureți temeinic întreaga bucătărie în mai puțin de o oră.

1. Pregătește-ți produsele de curățenie

Nu poți curăța eficient bucătăria dacă nu ai la îndemână produsele esențiale. Oricât te-ai strădui, lipsa unor soluții de calitate îți va limita rezultatele. „Produsele pe care le folosești fac o diferență semnificativă,” spune Alicia Sokolowski, președinte și CEO al AspenClean. „Vino pregătită cu mai multe cârpe pentru fiecare zonă a bucătăriei. Recomandăm, de asemenea, un spray universal care poate fi folosit rapid pe diferite suprafețe.”

Așadar, începe cu sticle pline de soluție de curățare multifuncțională (sau o combinație de oțet și apă într-un pulverizator), soluție pentru inox (dacă ai electrocasnice din inox), dezinfectant și soluție pentru podele. Ai nevoie și de o mătură sau aspirator de calitate, un mop și cârpe din microfibră curate.

Un alt instrument util? Bureții din melamină, care îndepărtează grăsimea, murdăria și petele cu efort minim.

2. Setează un cronometru pentru fiecare zonă — și mișcă-te repede

Dacă vrei cu adevărat să termini curățenia generală într-o oră sau mai puțin, trebuie să te miști constant. Nici nu vei avea timp să te uiți la ceas, așa că setează-ți un timer, pune muzică energizantă și apucă-te de treabă! Ține toate produsele într-o găleată sau cutie portabilă, astfel încât să le ai la îndemână în timp ce te deplasezi prin bucătărie.

3. Începe cu eliminarea dezordinii

Dacă ești genul de persoană care ține pe blat aparate precum espressor, prăjitor de pâine, friteuză cu aer, blender și condimente, ar fi bine să le sortezi cu o zi înainte de curățenia generală. Șterge fiecare aparat cu o cârpă din microfibră umezită cu soluție multifuncțională (pulverizează pe cârpă, nu direct pe aparat).

„Gândește-te la asta ca atunci când pregătești o rețetă — economisești timp dacă ai totul pregătit înainte să începi,” spune Mary Gagliardi, cercetător și expert în curățenie la Clorox. „Pentru că unele sarcini de curățenie nu pot fi finalizate într-o oră, decide din timp ce proiecte vei lăsa pentru altă zi.”

După ce ai eliberat blaturile, Sokolowski recomandă să îndepărtezi tot ce nu trebuie să stea acolo, precum facturi sau vase murdare. „Încarcă mașina de spălat vase sau lasă vasele în chiuvetă. Apoi golește coșul de gunoi pentru a elimina mirosurile și pentru a crea mai mult spațiu.”

4. Împarte sarcinile pe zone

Fiecare bucătărie e diferită, dar principiile de bază rămân aceleași. Sokolowski recomandă să începi cu cele mai murdare locuri — cum ar fi cuptorul cu microunde și aragazul. „Curăță de sus în jos, ca să nu murdărești zonele deja curățate,” adaugă ea.

Timpul ideal de alocat:

15 minute pentru electrocasnice,

10 minute pentru chiuvetă,

10 minute pentru blaturi și dulapuri,

10 minute pentru podea.

Desigur, timpul poate varia în funcție de cât gătești și cât de murdară este bucătăria.

5. Nu uita de faianță

Acea zonă din spatele aragazului sau chiuvetei este, de obicei, mai murdară decât pare. „Ideal ar fi să o cureți zilnic, dar, dacă nu ai făcut-o, este un candidat perfect pentru curățenia generală,” explică Gagliardi. Ea recomandă un produs de curățare cu înălbitor pentru a elimina eventualele urme de mucegai.

6. Sari peste zonele care se curăță lunar

Dacă ai doar o oră, poți face o curățenie profundă, dar nu vei putea curăța chiar totul, cum ar fi interiorul fiecărui aparat. Așadar, lasă pe altă zi:

Interiorul cuptorului, mai ales dacă este cu funcție de autocurățare (procesul durează câteva ore, plus răcirea).

Interiorul frigiderului, care necesită scoaterea alimentelor și oprirea curentului electric înainte de curățare.

7. Fii realistă

Curățenia generală și curățenia rapidă sunt două lucruri diferite. O oră poate fi suficientă pentru o bucătărie mică, dar insuficientă pentru o bucătărie mare de casă. Scopul este să fie curat, nu perfect — ordonat, dar nu neapărat demn de o fotografie de pe Pinterest.

Indiferent de dimensiunea bucătăriei, vei fi surprinsă cât de mult poți face într-o singură oră dacă ești organizată și te miști eficient, scrie realsimple.com.

