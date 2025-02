6 lucruri pe care nu ar trebui să le ții niciodată pe blatul de bucătărie

O bucătărie ordonată nu este doar plăcută din punct de vedere estetic, ci poate îmbunătăți semnificativ experiența de gătit. Când vine vorba de blaturile de bucătărie, menținerea unui spațiu curat și organizat, maximizându-i în același timp potențialul, este esențială. Un blat aglomerat poate îngreuna procesul de gătit, îți poate perturba ritmul și poate face întreaga experiență frustrantă.

"Este important să ai un spațiu curat și ordonat, deoarece vei fi mai motivat să intri în bucătărie și să faci magie!" spune Bai Ruskus, artist culinar, autor și bucătar.

"Dacă blaturile sunt aglomerate și vasele sunt murdare, gătitul va părea o corvoadă", explică fermierul-patiser-bucătar Kaleb Wyse, autorul cărții There’s Always Room at the Table. Gătitul este deja o sarcină în sine, așa că redu-ți volumul de muncă adoptând o abordare minimalistă pentru blaturile de bucătărie. Jurnaliștii de la yahoo.com au vorbit cu Wyse, Ruskus și alți experți pentru a afla sfaturile lor despre cum să faci acest lucru și ce obiecte trebuie să fie eliminate de pe blat.

Prăjitoarele de pâine

Îți poți imagina deja: rândul obișnuit de aparate de pe blat – prăjitor de pâine, blender, storcător, friteuză cu aer etc. Deși toate aceste gadgeturi sunt utile, ele pot deveni rapid o priveliște neplăcută. Joshira Raposo, fondatoarea și designerul principal al Design By Casandra, confirmă că prăjitoarele de pâine și alte electrocasnice mici reprezintă una dintre cele mai mari provocări într-o bucătărie.

"Aceste gadgeturi facilitează rutina zilnică, dar adesea cu prețul unui spațiu aglomerat și supraîncărcat vizual", spune ea.

Cum le poți folosi fără a sacrifica stilul? "Recomand întotdeauna integrarea unui dulap înalt special conceput pentru depozitarea electrocasnicelor mici", explică Raposo. "Această soluție permite un spațiu funcțional și organizat, păstrând aceste obiecte la îndemână." Nu ai suficient spațiu în dulapuri? Poate că este momentul să renunți la unele dintre ele.

Wyse este de acord: "Singurul aparat electrocasnic care rămâne pe blatul meu este aparatul de cafea." El crede cu tărie că prăjitoarele de pâine ocupă prea mult spațiu și nu sunt nici atractive, nici inspiratoare. "Bucătăria mea trebuie să fie la fel de frumoasă și primitoare ca și camera de zi", spune el.

Borcanele decorative

Deși poate ai fost influențat de tendințele de pe rețelele sociale, borcanele decorative ocupă mult spațiu pe blatul de bucătărie. Acestea sunt utile pentru depozitarea diverselor produse, dar sunt mai potrivite pentru dulapuri sau cămară, explică designerul de interior Shelby Van Daley, fondatorul Daley Home.

Cuțitele de bucătar

Păstrarea cuțitelor la îndemână poate părea logică, dar Ruskus nu le lasă niciodată pe blat. "Cuțitele de bucătar trebuie depozitate într-un sertar sau pe un suport magnetic pe perete", spune ea. "Astfel nu doar că le menții integritatea, dar îți păstrezi și spațiul sigur." Poți opta pentru un bloc de cuțite, dar doar dacă este bine ascuns și nu ocupă spațiu inutil pe blat.

Oale, tigăi și cratițe

Aceste obiecte ocupă mult spațiu în dulapuri, dar asta nu este un motiv să le lași pe blat, conform bucătarilor profesioniști. "Dacă toate oalele, tigăile sau cratițele mele nu încap în dulapuri, înseamnă că am prea multe și trebuie să reduc din ele", spune Wyse. Dacă nu sunt utilizate, nu trebuie să fie pe blat. Ruskus este de acord: "Deși îmi plac oalele și tigăile mele frumoase, prefer să le depozitez pentru a le prelungi durata de viață." În plus, păstrarea lor în dulap face ca bucătăria să arate mai curată și mai elegantă.

Produse de curățenie

Deși poate părea util să ai la îndemână produsele de curățenie și detergentul de vase lângă chiuvetă, nimănui nu-i place să vadă o cârpă murdară. "Elimină, elimină și găsește soluții de organizare, cum ar fi sertare sau spații ascunse pentru aceste obiecte, mai ales pentru bureții de chiuvetă și sticlele inestetice de detergent", spune designerul de interior Sarah Latham de la Latham Interiors.

Wyse este de acord și spune că nu vei găsi niciodată aceste obiecte la vedere în bucătăria lui. "Un burete arată dezordonat, așa că dacă folosesc o cârpă sau ceva asemănător, o păstrez sub chiuvetă", explică el.

Ulei de măsline și condimente

Ruskus afirmă că păstrarea uleiului de măsline pe blat este o mare greșeală. "Îmi țin toate uleiurile într-un dulap, astfel încât să nu fie expuse la căldură și lumină, evitând astfel să râncezească", explică ea. Acest lucru este logic, având în vedere că uleiul de măsline de calitate este vândut în recipiente închise la culoare pentru a preveni expunerea la lumină. Bucătarul recomandă, de asemenea, depozitarea esențialelor precum sarea, condimentele și cerealele într-un sertar, astfel încât să fie ușor de accesat și organizat pentru un proces de gătit mai simplu.

