Spune adio granitului și marmurei: materialul pentru blaturi care va domina bucătăriile anul viitor

Se spune mereu că bucătăria este inima casei, iar cel mai recent raport al Asociației Naționale pentru Bucătării și Băi din SUA (NKBA) confirmă acest lucru. Raportul arată că spațiile de gătit devin mai mari și mai bine gândite ca niciodată, jucând un rol tot mai important în planurile de design ale locuințelor.

Raportul, bazat pe un sondaj realizat în rândul a peste 600 de profesioniști din industrie – designeri, contractori și producători – prezice care stiluri și caracteristici de bucătărie vor fi cele mai populare în următorii trei ani.

Multe dintre previziuni pot părea familiare (designul interior nu se schimbă la fel de rapid ca moda), dar există câteva surprize interesante. Este, de asemenea, interesant de observat cum se schimbă alegerile de design, chiar dacă treptat. Iată ce anticipează profesioniștii în design că va fi la modă în bucătării anul viitor și după aceea.

1. Designul tranzițional rămâne dominant

Conform raportului, designul tranzițional – care combină estetica tradițională cu cea modernă – va continua să fie cel mai popular stil în bucătării din întreaga țară. În sondaj, 72% dintre respondenți l-au ales, în timp ce minimalismul contemporan/modern a venit pe locul doi, cu 60%.

nteresant, stiluri mai familiare sau mai populare, precum cel rustic de fermă (farmhouse), cel de căsuță (cottage) și mediteranean, au avut scoruri mult mai mici, indicând scăderea popularității acestora.

2. Nuanțele neutre și pământii domină, dar verdele și albastrul câștigă teren

Nuanțele neutre – cum ar fi maro, gri, negru și alb – continuă să domine paletele de bucătărie. Conform raportului, un covârșitor 96% dintre respondenți prevăd că aceste nuanțe neutre vor fi alegerea principală.

Când au fost întrebați despre culori specifice, non-neutre, profesioniștii din industrie se așteaptă ca verdele (86%) și albastrul (78%) să fie cele mai apreciate de proprietarii care își refac bucătăriile.

De asemenea, aceștia cred că proprietarii vor integra o culoare de accent în moduri mai subtile, cum ar fi prin placări de perete, tapet, insule de bucătărie sau accesorii decorative.

3. Dulapuri din stejar alb, în continuare la cerere

Stejarul alb a dominat designul de bucătărie în ultimii ani și nu pare că se va schimba prea curând, jumătate dintre respondenți anticipând că va fi materialul principal pentru dulapuri în următorii trei ani. Totuși, există deja o ușoară tendință spre culori mai închise, nucul ocupând locul doi pe lista tipurilor de lemn populare, cu 28%.

În ceea ce privește stilul dulapurilor, ușile europene moderne, simple (sau panouri plate) sunt alegerea principală, deși stilul Shaker clasic, cu panouri simple și dreptunghiulare, este pe locul doi. Aceasta, împreună cu dulapurile până în tavan și aparatele care se potrivesc cu fața dulapurilor, indică o mișcare spre spații mai elegante și mai aerisite.

4. Quartz și quartzit, principalele alegeri pentru blaturi

Quartz-ul rămâne materialul numărul unu pentru blaturi, conform a 78% dintre respondenți. Popularitatea sa este ușor de înțeles: oferă aspectul pietrei naturale fără întreținerea dificilă. Quartzitul – adică „piatra adevărată” – ocupă locul doi.

Granitul continuă să își piardă popularitatea, mai puțin de jumătate dintre respondenți (43%) considerând că va fi un material important în bucătării. În ciuda reputației sale luxoase, marmura este destul de jos în clasament (26%), probabil din cauza fragilității și întreținerii dificile.

În ceea ce privește detaliile de design, se vor prefera blaturi mai deschise la culoare (în combinație cu dulapuri mai închise), cu finisaje mate sau honed (nu lustruite), având margini tradiționale. Proprietarii sunt împărțiți în privința folosirii unor culori diferite pentru suprafața principală și insula de bucătărie: 56% spun că vor să fie diferite, iar 44% că vor să se potrivească.

5. Plăcile rămân populare, dar placările de perete din piatră solidă câștigă teren

Preferința pentru materiale durabile și ușor de întreținut nu se aplică doar blaturilor. Plăcile ceramice și porțelanul rămân alegerea dominantă, cu un covârșitor 70% dintre respondenți considerându-le cel mai popular material pentru zonă de protecție deasupra blatului. Quartz-ul și quartzitul urmează îndeaproape, cu 64% și, respectiv, 61%.

Raportul menționează că pereții de protecție din piatră solidă, care sunt o extensie a blatului (și, bineînțeles, în nuanțe calde neutre) vor deveni mai populari, popularizând în continuare estetica curată și aerisită menționată anterior.

6. Pardoseli mari, din lemn inginerizat, în trend

Lemnul rămâne alegerea preferată pentru pardoseli, conform raportului, însă în următorii ani va reflecta tendințele observate la pereții de protecție: proprietarii vor opta pentru formate mari și scânduri cu linii minime de rosturi, pentru întreținere ușoară.

Aceasta se aplică și la materialele pentru pardoseli, lemnul stratificat fiind o selecție de top – 78% dintre respondenți anticipează că va fi la modă, comparativ cu 59% pentru lemnul masiv, care necesită mai multă grijă. Nuanțele calde și deschise vor fi preferința dominantă pentru culoarea pardoselilor.

7. Baruri pentru băuturi și zone pentru animale, noi tendințe populare în bucătării

Bucătăriile devin centre tot mai mari de activitate, proprietarii adăugând diverse zone.

Cel mai dorit element este zona pentru băuturi, cum ar fi o zonă pentru cafea – un impresionant 85% dintre respondenți estimează că va fi prezentă în bucătării din întreaga țară.

„Alte îmbunătățiri populare includ vestiare atașate, locuri pentru hrănirea animalelor, bucătării cu spațiu de luat masa și birouri sau zone de studiu, consolidând ideea că bucătăria rămâne cu adevărat inima casei și va continua să fie, scrie realsimple.com.

