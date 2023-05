Cum arată orașul Bucha la un an după masacrul rusesc. Casele sunt reconstruite în totalitate, străzile perfect reparate VIDEO

Imagini publicate recent surprind fața vindecată a orașului Bucha, localitatea de la periferia Kievului unde armata rusă a comis crime monstruoase în primele zile după invadarea Ucrainei.

Localitățile Irpin și Bucha au fost ocupate de ruși încă din februarie 2022, fiind eliberate la începutul lunii aprilie 2022, în urma contraofensivei Ucrainei.

Eliberatorii aveau să găsească bucăți din infern în cele două localități odinioară prospere din imediată apropiere a capitalei Ucrainei: zeci de cadavre ale unor civili împușcați sumar pe străzi de către soldații ruși, gropi comune cu alte sute de oameni uciși, construcții distruse în totalitate, străzi bombardate.

Imaginile au șocat mapamondul, iar locul a fost vizitat de zeci de politicieni străini care au promis implicarea în anchete amănunțite pentru a proba genocidul rusesc și a-i aduce în fața justiției pe vinovați.

La un an distanță, imaginile arată un oraș Bucha impecabil reconstruit și întreținut. O stradă din centrul localității ajunsă celebră prin prisma unor fotografii cu zecile de epave ale tancurilor rusești este acum prezentată într-o comparație de tip "Atunci și acum" pentru a sublinia transformarea.

