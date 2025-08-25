Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcțiune de astăzi. Care este traseul și ce preț are un bilet

Linia turistică „Bucharest City Tour" intră în funcțiune de luni, 25 august, cursele urmând să plece de la Casa Presei zilnic, între ora 10.00 și ora 22.00, la intervale de 30 de minute.

Minorii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.

”Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour" pentru o plimbare prin câteva zone de referință ale Capitalei, începând de luni, 25.08.2025”, a anunțat Societatea de Transport București.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei", Șos. Pavel Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei”.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcționa zilnic, cu prima plecare de la stația „Piața Presei" la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

O legitimație de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar prețul unei legitimații de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani este 35 de lei.

Biletele pot fi cumpărate din toate punctele de vânzare STB sau direct din autobuz, exclusiv cu cardul bancar la validator.

De asemenea, călătorii au la dispoziție un audioghid în limba română și în patru limbi de circulație internațională: engleză, franceză, italiană și germană, prin aplicația Izi Travel.

„Bucharest City Tour” este un serviciu de transport turistic oferit în București, sub forma unui autobuz etajat double-decker (cu două nivele) care circulă pe un traseu prestabilit, ce include principalele obiective turistice ale Capitalei României.

Acest traseu va asigura conectarea turiștilor la principalele obiective culturale ale Bucureștiului, cum ar fi muzee, teatre, spații de agrement și timp liber.

Autobuzele circulă în sistem hop on – hop off, permițând coborârea și reurcarea oricând, în intervalul de valabilitate al călătoriei.

