Una din trei persoane testate în București și Ilfov are risc de infarct sau AVC. Ce obiceiuri cresc posibilitatea unui eveniment cardiovascular

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:27
859 citiri
Risc mare de boli cardiovasculare pentru mulți bucureșteni

Una din trei persoane testate în cadrul unui program pilot de screening în București și Ilfov are risc de a avea un eveniment cardiovascular – infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

1.564 de persoane au fost testate pentru a evalua riscul de a avea un eveniment cardiovascular în cadrul proiectului pilot Cardio Metabolic Suport, implementat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, cea mai mare asociație de pacienți din România, în perioada octombrie 2024 – iulie 2025, în București și Ilfov.

Proiectul a dezvoltat o riscogramă online, instrument realizat cu sprijinul medicilor cardiologi Ioana Daha și Ștefan Busnatu și al Dacianei Toma, medic de familie.

„Ne-am propus să creăm un proiect pilot care să evalueze riscul cardiovascular pe baza răspunsurilor pacienților”, a spus Ioan Petre, coordonatorul proiectului.

„Mulți au conștientizat că este nevoie să meargă la medic și au folosit call center-ul dezvoltat de noi. Le-am făcut programări pe baza trimiterilor de la medicul de familie. Am realizat programări pentru un număr de 230 de persoane, unii au revenit după 6 luni la control. Ne dorim ca prin astfel de proiecte să schimbăm narațiunea „mie nu mi se poate întâmpla” în normalitatea mersului de rutină la medic”, adaugă coordonatorul proiectului.

30% dintre persoanele care au făcut testul au un risc mare de eveniment cardiovascular (469 persoane). 7% dintre persoane au risc mediu (109 persoane) și 63% risc scăzut (986 persoane).

Potrivit medicilor, riscul de eveniment cardiovascular se dublează la fiecare 10 ani. Astfel, dacă între 36 și 45 de ani, riscul este 15%, între 46 și 55 de ani este de 33%, iar între 55-65 de ani – 48%.

Există diferențe și pe sexe: bărbații au un risc mai mare de evenimente cardiovasculare (35%), față de femei (27%).

Persoanele cu risc ridicat au fost informate și consiliate să meargă la medicul cardiolog pentru programare și investigații suplimentare. Pe durata proiectului au fost realizate peste 300 de programări la medicul specialist și investigații suplimentare, iar alte peste 200 de persoane au fost îndrumate în sistemul de sănătate.

Cifre din proiectul pilot de screening:

69% dintre persoanele testate sunt supraponderale, potrivit indicelui de masă corporală. O treime nu fac deloc mișcare. O persoană din 5 evită consultațiile de rutină și analizele regulate. 9,49% au diabet zaharat de tip II.

Dintre persoanele testate, 63% sunt femei și 37% bărbați. 85% au reședința în mediul urban și 15% în mediul rural. Distribuția pe categorii de vârstă este: 17% – 35-35 ani, 24% – 36-45 ani, 30% – 46-55 ani, 23% – 56 și 65 ani, iar 6% peste 65 ani.

„Punerea împreună a obiceiurilor nesănătoase crește riscul cardiovascular”

„Avem nevoie de campanii cu informații utile pentru populație. Durata somnului la un număr îngrijorător de persoane este de mai puțin de 6 ore pe noapte și este un alt obicei nesănătos. Aproape 60% nu consumă zilnic fructe și legume. Nu facem activitate fizică în mare parte, care este legată de speranța și calitatea vieții”, a explicat marți dr. Ioana Daha, medic cardiolog la Spitalul Colentina din București, la conferința de încheiere a programului pilot de screening.

Una din trei persoane fumează, la aceste cifre adăugându-se și cei care s-au lăsat de fumat, iar 2/3 din respondenți sunt supraponderali, conform calculului indicelui de masă corporală.

„Punerea împreună a acestor obiceiuri nesănătoase crește riscul cardiovascular”, atrage atenția medicul cardiolog Ioana Daha. „Majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi prevenite prin obiceiuri sănătoase, prevenție, tratament corect și monitorizare”, mai spune medicul cardiolog.

