Deschiderea punctelor de colectare pe fracții, „misiune imposibilă birocratică”, se plânge primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a rezumat „epopeea fabuloasă a punctelor de colectare pe fracții”, proiect început din 2021 și încă nefinalizat. Edilul a comparat experiența de până acum cu o „Misiune Imposibilă” din punct de vedere birocratic, nu tehnic. „M-a pus dracu să zic că se poate și să salvăm prin acest proiect vreo 120 de milioane de lei, bani europeni destinați României”, a detaliat Ciucu.

„Să vă povestesc epopeea fabuloasă a punctelor de colectare pe fracții. Acelea ÎNCĂ nefuncționale. Un amestec de birocrație, interese și bani mulți pe o piață neconcurențială. (...) Ca grad de dificultate, nu tehnologică, ci birocratică, probabil este cel mai birocratic proiect din Europa. Simplu de executat, dar din punct de vedere BIROCRATIC este aproape ca în filmul „Misiune Imposibilă”, atunci când trebuie să se alieneze toate schemele posibile ca să își atingă Ethan Hunt obiectivele. Dar viața bate filmul”, a scris primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Proiectul a început ca o încercare de a economisi bani la bugetul local, povestește edilul.

„M-a pus dracu să zic că se poate și să salvăm prin acest proiect vreo 120 de milioane de lei, bani europeni destinați României (mai multe programe de finanțare pe cadrul financiar trecut, mai mult proiecte, dar pentru a simplifica explicațiile nu mai detaliez). Eram în ultimul an până se încheia cadrul financiar, banii europeni erau acolo, și așa mi-a venit ideea că putem scăpa de ghenele mizerabile și putem începe să colectăm separat, să deviem de la groapă, pentru că ne costă enorm și depozitarea și amenzile, zeci de milioane de lei. Și să continuăm să ne civilizăm. Nu luase nimeni acei bani pentru că știau cât de greu este și nu au avut inconștiența sau idealismul meu din 2021”, spune Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6.

Ads

El a subliniat procesul anevoios care a împiedicat până acum deschiderea punctelor de colectare a deșeurilor pe fracții.

„Am făcut 1000 de intabulări, am luat 1000 de avize de la DSP, 1000 de la Agenția de Mediu, 1000 de la Termoenergetica, 1000 de la Distrigaz, 1000 de la Enel și alte mii de pe la alții. Am făcut 1000 de intabulări și 1000 de proiecte tehnice. Am semnat 1000 de Certificate de Urbanism și am emis 1000 de autorizații de construire. Ca să respectăm legea, acum avem, la propriu, un camion de hârtii. După fiecare a trebuit să așteptăm. Așa este Bucureștiul construit de comuniști: dens și cu multe rețele. Cele de mai sus nu s-au întâmplat toate deodată, ci în calupuri de zeci și sute pe parcursul a doi ani. Unele erau dependente de altele. Ca să primești un aviz trebuia să fi luat altul înainte. Dacă la o instituție intra doamna care dădea avizele în concediu, așteptai și procesul se gripa,” a mai spus Ciprian Ciucu.

Ads

Edilul spune că a obținut acordul tuturor primarilor de sector

„Vă dați seama cât de importantă este problema? La acea vreme doi primari USR (S1 și S2), trei independenți (PMB, S3 și S5), un PSD-ist (S4) și un liberal (S6) se pun de acord să facă ceva împreună toți! Bine, scopul principal era să facem o mare stație modernă (că vom avea procedură de infringement) de tratare și depozitare, dar proiectul acesta acum este mort. Da, pe termen scurt, această (asociație de dezvoltare intercomunitară, n.r.) A REUȘIT să facă fel și fel de proceduri ca noi toți să avem unde duce gunoiul (tratare și depozitare)”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a vorbit și despre obstacolele sub forma proceselor prin care operatorii de salubrizare contestă licitația. „Unii au interesul ca acest contract să nu se atribuie și să continue situația de astăzi”, spune edilul.

„Știu că este complicat de înțeles ce am înșirat eu mai sus, dar v-am spus direct din capul meu, simplificând cât am putut eu. Dacă ați ajuns cu lectura până aici, vă mulțumesc. (...)

Ads

Știu că sunteți nemulțumiți că nu sunt încă nefuncționale, știu că presa se sesizează, dar țineți minte: cel mai nemulțumit și mai frustrat eu sunt! Pentru că vreau să ne civilizăm și să scăpăm de mizeriile de tomberoane împuțite de pe lângă blocurile noastre. Și NU mă las, am ajuns deja prea departe!”, și-a încheiat apelul primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Ads