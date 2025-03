Apartamente de sute de mii de euro, construite într-o zonă protejată din București. Cum explică situația Primarul Capitalei

Un ansamblu rezidențial cu blocuri de până la 7 etaje se construiește pe Bulevardul Ferdinand din Capitală, între străzile Mătăsari și Pictor Ion Andreescu, într-o zonă protejată, cu clădiri vechi de peste un secol.

Locuitorii din zonă critică proiectul, sunt revoltați că încalcă regulile de protecție, le afectează lumina din apartamente și sufocă traficul deja aglomerat din zonă, scrie Snoop.

Primăria Capitalei a dat autorizația în iunie 2022 pentru proiectul imobiliar de 4.370 mp din Bd. Ferdinand 72-74A-76-78, iar lucrările au început anul trecut.

Primarul Nicușor Dan susține că nu a avut opțiunea de a respinge proiectul, întrucât documentația urbanistică fusese deja aprobată.

Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat pe 30 aprilie 2020, în baza unui aviz de urbanism dat pe Primăria Capitalei pe 17 februarie 2020. Acesta prevede construirea unui ansamblu rezidențial, cea mai înaltă clădire având 7 etaje. Clădirea are de fapt două subsoluri, demisol, parter, 4 etaje, iar etajele 5, 6 și 7 sunt retrase.

„În general se maschează regimul de înălțime”, susține Dan Trifu, de la organizația neguvernamentală Eco-Civica.

Etaje restrase înseamnă că acestea pot avea undeva la 60% din suprafața celorlalte. „Șmecherie care se face frecvent în București”, mai spune Trifu.

Bulevardul Ferdinand este zonă protejată, înălțimea maximă admisă fiind de 16 m. Prin PUZ-ul aprobat, regimul de înălțime a crescut la 29 m. HotNews.ro a scris la vremea respectivă despre blocurile care urmează să fie construite în zona protejată bd. Ferdinand.

Mai mulți cetățeni vecini cu proiectul imobiliar consideră că blocurile aprobate de Primăria Capitalei încalcă flagrant regulamentul zonei protejate, înălțimea blocurilor fiind aproape dublă față de regulamentul zonei protejate, iar arhitectura noului ansamblu nu este în armonie cu zona.

Mai mult, cetățenii spun că zona este paralizată deja de trafic, iar noile construcții vor înrăutăți situația.

„Cetățenii se văd într-o situație disperată”, crede Trifu și atrage atenția că Autoritatea de Mediu are un rol prea mic în urbanism, întrucât „nu evaluează corect necesarul de spațiu verde al unei investiții.

Contactați de Snoop, reprezentanții Quartier Ferdinand spun că toate avizele au fost primite și toate legile au fost respectate.

Reacția lui Nicușor Dan

Întrebat de Snoop.ro de ce a dat autorizație de construire pentru blocuri de 7 etaje în zona protejată Ferdinand, primarul general susține că nu a avut de ales.

„Suntem obligați să dăm. Conform legii, autorizația trebuie să respecte documentația de urbanism și atât timp cât documentația de urbanism prevede acești indicatori, nu am avut vreun motiv să nu-i dăm. Toată lumea știe acea decizie a Înaltei Curți care spune că primarul nu are voie să conteste în instanță PUZ-uri, orice fel de act emis de Consiliul General al Municipiului București, și am dat o autorizație conform PUZ-ului”, explică Nicușor Dan.

