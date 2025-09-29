Se oprește apa caldă în București. Sute de blocuri afectate, din cauza lucrărilor de reparații și modernizare

Furnizarea apei calde va fi oprită la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparații și modernizare, se arată într-un comunicat transmis luni, 29 septembrie, de Termoenergetica București.

Durata intervențiilor va varia în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Acestea vor avea loc în următoarele zone:

- Bulevardul Basarabia din Sectorul 2 - se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975;

- Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3 - se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri și trei agenți economici) până sâmbătă, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa și lucrări de reparație a conductelor. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1995;

- Tot în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 blocuri) până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987;

- Străzile V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici) până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992;

- Str. Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic) de marți, ora 09:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983;

- Aleea Covasna din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989;

- Str. Eroii Sanitari din Sectorul 5 - se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), până marți, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989;

- Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 - se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980.

'Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor', informează compania.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

