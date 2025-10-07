Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:46
Anunțul Apa Nova pentru bucureșteni, sub cod roșu de ploi torențiale FOTO Facebook/Meteoplus

Apa Nova a anunțat marți, 7 octombrie, că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă de meteorologi pentru Municipiul București. Reprezentanții companiei spun că sunt pregătiți cu mai multe echipe operaționale și pot interveni în teren cu o flotă extinsă de autoutilitare și sute de experți.

„Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8 octombrie 2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărului de echipe operaționale și a echipamentelor de intervenție”, se anunță în comunicatul Apa Nova.

Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști.

Preventiv, echipele operaționale Apa Nova au realizat:

  • operațiuni de verificare a stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere;
  • verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu potențial risc de acumulare (depresionare);
  • acțiuni de control și verificare specifice în nodurile hidrotehnice;
  • pregătirea utilajelor și a personalului pentru perioada evenimentului pluvial.

„Apa Nova colaborează în toată această perioadă cu Dispeceratul Primăriei Municipiului București, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Rutieră, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București, Administrația Națională Apele Române, precum și cu toate autoritățile cu atribuții în domeniu, în scopul gestionării eficiente și a minimizării impactului evenimentului pluviometric asupra locuitorilor Capitalei”, potrivit comunicatului companiei.

Echipele vor rămâne prezente în teren pe toată durata avertizării meteorologice, asigurând intervenții rapide pentru degajarea carosabilului și gestionarea în timp real a solicitărilor clienților și ale autorităților.

În contextul condițiilor meteo prognozate, Apa Nova recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri de precauție menite să reducă impactul ploilor abundente asupra locuințelor și bunurilor personale:

  • Curățarea rigolelor, gurilor de scurgere și a șanțurilor de lângă proprietăți, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale;
  • Evitarea parcării autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere;
  • Protejarea subsolurilor și garajelor;
  • Deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei și evitarea utilizării acestora în spații inundate.

﻿﻿Pentru orice sesizare, bucureștenii pot contacta operatorul rețelei de canalizare la:

  • 021.207.77.77 - Call Center;
  • prin live-chat pe site-ul companiei la: https://www.apanovabucuresti.ro/contact
  • prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.apanovabucuresti.app&hl=en sau în AppStore: https://apps.apple.com/ro/app/apa-nova-bucuresti/id1466080435

