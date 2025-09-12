Un nigerian a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și a violat o prostituată în Capitală. Bărbatul nu avea bani să plătească în avans serviciile

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 13:42
330 citiri
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, 12 septembrie, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât și a violat o prostituată, după ce a mers la o locuință din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituția, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București informează că în 11 septembrie, un procuror din cadrul instituției a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un cetățean nigerian în vârstă de 30 de ani, pentru viol, distrugere și violare de domiciliu.

Inculpatul a fost inițial reținut, iar apoi arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în 8 septembrie, nigerianul a mers la o locuință din sectorul 6 al municipiului București, pentru a întreține raporturi intime cu o prostituată. În momentul în care femeia a constatat că bărbatul nu are bani să achite în avans contravaloarea serviciilor prestate, aceasta i-a cerut nigerianului să părăsească locuința înaintea întreținerii actelor sexuale.

Nigerianul a refuzat însă să plece din imobil și a strâns-o de gât și de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat și a violat-o.

În același timp, bărbatul i-a distrus femeii telefonul mobil, după ce l-a aruncat pe podea, iar carcasa și display-ul s-au spart.

Cercetările sunt continuate de către organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 6 – Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

#Bucuresti, #viol, #prostitutie, #imigranti , #stiri sociale
