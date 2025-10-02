Avarie majoră în București. Sute de blocuri și Spitalul Fundeni, fără apă caldă. Când se reia furnizarea

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 18:35
203 citiri
Avarie majoră în București. Sute de blocuri și Spitalul Fundeni, fără apă caldă. Când se reia furnizarea
Avarie majoră în București. Sute de blocuri și Spitalul Fundeni, fără apă caldă FOTO Facebook/C.M. Termoenergetica București

400 de blocuri și Spitalul Fundeni din București au rămas fără apă caldă după o avarie la Magistrala II Sud a Termoenergetica. Echipele lucrează pentru remediere, iar alimentarea ar putea fi reluată sâmbătă, 4 octombrie.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat joi, 2 octombrie, că execută lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua primară DN 600, pe Magistrala II Sud, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei.

Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice, adică 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025.

"Au fost deja începute în regim de urgență manevrele tehnice de închidere, de golire, precum și cele de aerisire și urmează să fie realizate sudurile pentru reparația avariei. Rețeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având peste 55 de ani de utilizare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată", se arată în comunicatul transmis presei.

Compania le reamintește oamenilor faptul că "termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor".

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

