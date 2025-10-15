Bătrână amendată după ce a strâns sute de acareturi pe scara unui bloc din Sectorul 4. „Politia se face că ia masuri, iar ea se face că strânge” VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:55
216 citiri
Femeia a adunat sute de lucruri pe scara blocului FOTO Captură video Poliția Locală Sector 4

Poliția Locală din Sectorul 4 a prezentat un caz atipic, al unei bătrâne care a primit o amendă de 2.000 de lei după ce a depozitat pe scara blocului în care locuiește sute de obiecte strânse de pe stradă. Autoritățile susțin că femeia a fost somată să elibereze spațiul, dar ulterior a fost sancționată pentru că nu s-a conformat.

„Într-un bloc de pe Strada Voila, din Sectorul 4, o femeie în vârstă, care este proprietarul unui apartament, strânge fel de fel de lucruri de pe stradă pe care le depozitează în casă și în scara blocului. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au stat de vorbă cu ea și au încercat să rezolve situația pe cale amiabilă, mai ales că femeia susținea că sunt lucruri personale și a promis că în câteva zile va elibera holul blocului”, a transmis Poliția Locală Sector 4.

Instituția subliniază faptul că, la reîntoarcerea polițiștilor, situația nu se schimbase, astfel că femeia a primit o amendă de 2.000 de lei.

„Din păcate, când polițiștii locali au revenit în locație, situația era identică, iar femeia nu permitea nimănui să o ajute, pe motiv că sunt lucruri personale. Persoana respectivă a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 2.000 de lei!”, a scris Poliția.

Situația nu a fost văzută cu ochi buni de cei mai mulți dintre internauții care au vizualizat clipul, aceștia criticând organele de ordine pentru măsura luată.

„Și asta e soluția voastră???amenda!!!!trebuie internata și igienizat totul!! trebuie evaluata psihic este pericol public!”, este unul dintre mesaje.

„Nu numai că acolo este un focar de infecție, dar persoana care, clar are probleme psihice, poate fi un real pericol pentru ceilalți,” a mai scris cineva.

„Ați rezolvat problema, felicitări, sigur o să plătească amenda, iar gunoaiele vor dispărea ca prin minune!”, mai comentează un internaut.

„Era de bun-simt sa colectați acareturile într-o mașina de la ADP. Amenda nu i-a făcut bătrânei niciun bine. Precis are o tulburare emoțională. Ajutați bătrânii, ca și ei sunt plătitori de taxe!”, a sfătuit altcineva.

„Politia se face ca ia masuri (amenda din ce bani o va plăti) iar ea se face ca strânge. Oare nu-și dau seama polițiștii cî stau de vorba cu o persoana cu grave probleme psihice?????”, se întreabă o altă persoană.

