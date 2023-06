Sute de hectare de spații verzi din București, în pericol de a fi betonate. „Mafia imobiliară este foarte grăbită. Atac fără precedent asupra sănătății populației”

Fundația Eco-Civica a transmis că sute de hectare de spații verzi din București ar putea fi betonate, după ce un proiectul de lege a fost adoptat tacit de senatori.

Proiectul de lege prevede că primăriile vor putea permite construirea pe majoritatea spațiilor verzi proprietate privată. Dan Trifu, președintele Eco Civica spune că sunt mai multe modificări „nocive” la proiect.

„Se dorește adoptarea rapidă a Codului Urbanistic în această sesiune.

PSD și Real Estate au adus amendamente identice și vor cu orice preț ca prin acest nou Cod să se abroge OUG 114/2007 care protejează spațiile verzi, indiferent de forma de proprietate”, a transmis Dan Trifu, președintele Asociației Eco Civica.

Iată ce spune OUG 114, care modifică și completează art 71 din OUG 195/2005 pentru protecția mediului:

,,1. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută."

Este articolul cu care am ținut in frâu mafia imobiliară și am salvat, inclusiv prin procese in instanță, sute de hectare de spații verzi.

„Mafia imobiliară este foarte grăbită, amendamentele ei sunt adoptate de PSD și, probabil, vor fi votate și de alte partide.

Ads

Dacă adăugăm aici și faptul că PUZ-urile ar putea fi aprobate la Sectoare, aveți imaginea completă a distrugerilor ce vor urma.

PUZ-urile de sector, pe care abia le-am anulat, vor fi reavizate în mare grabă.

Sunt amendamente iresponsabile, forțate de mafia imobiliară și anumiți primari, prin intermediul unor parlamentari inconștienți de ce vor să legifereze.

În București ar fi în pericol iminent sute de hectare de spații verzi. Imaginați-vă dezastru la nivel național.

Ar fi probabil, un atac fără precedent asupra sănătății populației pentru că numărul de îmbolnăviri și decese vor crește substanțial.

Încă din anul 2000 studiul statului român indica peste 11.000 decese/an din cauza poluării atmosferice.

Acum înțelegeți și legislația anti-ong adoptată cam de aceleași grupuri de interese din legislativ.

Vă solicităm ajutorul pentru că toți vom avea de suferit, inclusiv legiuitorii inconștienți, dar ei au bani suficienți să se trateze in străinătate.

Cel puțin 500.000 de români au contactat o formă de cancer și ce e mai dureros, mii de copii de vârste fragede”, a transmis Dan Trifu.

Ads