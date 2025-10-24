Capitala, sufocată de evenimente. Traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă pe mai multe artere

Traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă, 25 octombrie, pe mai multe artere din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române, a anunţat Brigada Rutieră. Și tot sâmbătă are loc Trofeul București 2025 la automobilism.
Potrivit unui comunicat, Ministerul Apărării Naţionale va desfăşura sâmbătă o serie de ceremonii militare şi religioase cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române:
– între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori, ceremonie de depunere a jurământului militar, ceremonie de schimbare a gărzii, activităţi de survol şi exerciţii demonstrative la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I;
– între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;
– între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor;
– între orele 19:00-22:00, solemnitatea retragerii cu torţe, pe prima bandă de circulaţie, pe itinerariul: Palatul Cercului Militar Naţional – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroii Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Şos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timişoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricţionat astfel:
– între orele 18:00-20:00, pe Str. Constantin Mille;
– între orele 18:45-20:00, pentru 15 minute, pe Calea Victoriei, în faţa Palatului Cercului Militar Naţional (între Str. Matei Millo şi Bd. Regina Elisabeta).
Tot sâmbătă, 25 octombrie, va avea loc 'Trofeul București 2025', o cursă de automobilism sportiv.
Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, transmis AGERPRES, evenimentul este programat între orele 8:00 și 20:00, pe următorul traseu: Calea Victoriei (prin fața Palatului Regal) - Str. Walter Mărăcineanu - aleile din fața Sălii Palatului - breteaua din fața Muzeului Național de Artă.
Pentru buna desfășurare a cursei, se va restricționa traficul rutier:
– sâmbătă, între orele 00:30 - 20:00 pe Calea Victoriei, între Bd. Dacia și Str. Ion Câmpineanu;
– sâmbătă, între orele 5:00 - 20:00 pe Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem. I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Știrbei Vodă (segmentul cuprins între Str. Berzei și Calea Victoriei).
Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele, indicațiile polițiștilor rutieri și să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranța lor, dar și a celorlalți participanți la trafic.
Pietonilor le este recomandat să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.