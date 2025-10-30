Ce aduce familia împreună? Krina are răspunsul

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:56
98 citiri
Un miros, o amintire, o întâmplare sau un singur cuvânt te poate duce cu gândul la familie. Sunt momente care parca opresc timpul în loc și-ți reamintești de masa caldă a mamei, de râsetele din sufragerie și de masa care se umple ușor, ușor de farfurii pline cu preparate delicioase. E acel „ ceva” care ne adună pe toți la masă, în sânul familiei.

Iar pentru fiecare familie, momentul mesei împreună are o poveste, pe care o auzi, pe care ți-o amintești și care va rămâne mereu cu tine. Un preparat „vedetă” pe care mama îl pregătește cu toată dragostea, iar aroma lui umple întreagă casa.

Krina știe că amintirile sunt importante și că fiecare lucru contează. De aceea, fiecare produs gama Krina este ales cu grijă. O mâncare gustoasă nu începe de la alegerea unei rețete, ci ce la ingredientele necesare pentru a prepara mâncarea.

Fie că pregătești o cină rapidă după o zi lungă de muncă sau un prânz de duminică în familie, Krina te ajută mereu să transformi totul într-o emoție, tradiție și iubire.

Krina aduce familia împreună. Iar acum, aduce și premii pentru o masă bogată

Și pentru că fiecare masă împreună trebuie răsplătită, Krina te invită să participi la un concurs unde poți câștiga una dintre cele 200 de surprize, dintre care 100 de fețe de masă festive, 10 multicookere sau 100 de seturi de produse din orez accesând link-ul concurs.krina.eu.

Cum poți să participi?

Intră pe concurs.krina.eu, răspunde corect la întrebarea de pe site, înregistrează-te și poți fi chiar tu câștigătorul unuia dintre premii. Ține cont că participarea la acest concurs nu este legată de o anume achiziție.

Perioada campaniei este cuprinsă intre 20 octombrie și 20 noiembrie 2025, iar câștigătorii vor fi anunțați între 8 decembrie și 23 decembrie 2025.

Fiecare pachet Krina este o invitație la a crea povești în jurul mesei și amintiri împreună cu familia.

Fiecare pachet Krina e o invitație la povești în jurul mesei acolo unde gustul bun devine motiv de bucurie, iar familia devine mai aproape.

#Bucuresti, #krina, #concurs, #retete, #condimente , #stiri sociale
