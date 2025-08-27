Una dintre arterele aglomerate ale Capitalei va fi transformată total. „Va fi una dintre cele mai curate și frumoase zone din București”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță o veste bună pentru locuitorii din sector. Edilul a primit undă verde de la Primăria Capitalei pentru regenerarea urbană a Căii Crângași.

„O VESTE EXTRAORDINARĂ! Sunt extrem de fericit că, în sfârșit, după multe insistențe, Primăria Capitalei ne va da voie să regenerăm urban Calea Crângași! Calea Crângași, alături de Parcul Crângași (deja reabilitat) și de Parcul Lacul Morii (în execuție) va fi una dintre cele mai bine organizate, curate și cele mai frumoase zone din București”, scrie Ciucu pe Facebook.

Acesta le mulțumește oamenilor din Primăria Generală care au acceptat proiectul și explică ce include acesta.

„Proiectul respectă inclusiv planul de mobilitate, va avea piste de biciclete etc. Mai multe detalii găsiți în articolul de la comentarii, care este foarte bine documentat, inclusiv cu randări/fotografii! Tot ce mai este de făcut este ca majoritatea USR/PSD/PNL să voteze proiectul în consiliul general. De restul deja m-am ocupat împreună cu Primăria Sectorului 6, după cum știți, avem deja Studiul de Fezabilitate și proiectarea realizate!!”, încheie primarul.

Ads

Primarul atașează postării un articol din publicația Buletin de București privind trecerea Căii Crângași din administrarea municipalității în cea a Primăriei Sectorului 6, în vederea „reabilitării structurale, funcționale și estetice”.

Proiectul de hotărâre în acest sens va fi supus la votul consilierilor generali în ședința de vineri, 29 august, conform articolului.

Dacă proiectul va fi aprobat, artera va trece în administrarea primăriei de sector, cu excepția sistemului de semaforizare și a liniei de tramvai, potrivit documentului consultat de Buletin de București.

Proiectul de hotărâre se bazează pe o solicitare a Sectorului 6, aprobată de Consiliul Local în octombrie 2024. În urma cererii, au fost consultate Direcția de Transporturi și Administrația Străzilor București, care s-a împotrivit.

În schimb, Direcția Transporturi și-a dat acordul în vederea întocmirii proiectului de hotărâre, cu condiția respectării solicitărilor transmise de STB, concesionarul liniei de tramvai.

Ads