Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale

București se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă 24 de ore din 24 pentru a semnala situații cauzate de condițiile meteo către autoritățile locale. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recomandat mai multe măsuri de protecție bucureștenilor.

„De la primele ore ale dimineții am convocat ședințe operative cu toate instituțiile responsabile. S-a decis suspendarea activităților școlare începând de mâine, pe durata codului roșu, pentru a reduce deplasările și a proteja copiii și familiile. Echipele Primăriei Capitalei sunt în teren și intervin continuu”, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Pentru situații cauzate de vreme, autoritățile locale pot fi contactate la 0800 800 868 — linia Primăriei Municipiului București, activă 24 de ore din 24.

„Curățăm scurgerile, deblocăm rigolele, verificăm arborii și acționăm acolo unde apar probleme. ISUBIF, Apa Nova, Poliția Locală și companiile municipale acționează coordonat, sub comandament comun. Fiecare echipă își cunoaște rolul și răspunde prompt.

Monitorizăm permanent evoluția fenomenelor meteo și suntem pregătiți să intervenim în orice moment. Bucureștiul este pregătit și rămâne sub supraveghere continuă”, a mai transmis edilul pe Facebook.

Codul roșu pentru ploi torențiale și abundente este valabil în București și Ilfov de marți, 7 octombrie, ora 21:00 până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00.

Izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp, au mai anunțat meteorologii despre codul valabil și în județele Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

