Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale

Autor: Aniela Manolea
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:59
231 citiri
Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
Linie telefonică la care bucureștenii pot semnala incidentele legate de codul roșu de ploi torentiale FOTO Facebook /Meteoplus

București se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă 24 de ore din 24 pentru a semnala situații cauzate de condițiile meteo către autoritățile locale. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recomandat mai multe măsuri de protecție bucureștenilor.

„De la primele ore ale dimineții am convocat ședințe operative cu toate instituțiile responsabile. S-a decis suspendarea activităților școlare începând de mâine, pe durata codului roșu, pentru a reduce deplasările și a proteja copiii și familiile. Echipele Primăriei Capitalei sunt în teren și intervin continuu”, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Pentru situații cauzate de vreme, autoritățile locale pot fi contactate la 0800 800 868 — linia Primăriei Municipiului București, activă 24 de ore din 24.

„Curățăm scurgerile, deblocăm rigolele, verificăm arborii și acționăm acolo unde apar probleme. ISUBIF, Apa Nova, Poliția Locală și companiile municipale acționează coordonat, sub comandament comun. Fiecare echipă își cunoaște rolul și răspunde prompt.

Monitorizăm permanent evoluția fenomenelor meteo și suntem pregătiți să intervenim în orice moment. Bucureștiul este pregătit și rămâne sub supraveghere continuă”, a mai transmis edilul pe Facebook.

Codul roșu pentru ploi torențiale și abundente este valabil în București și Ilfov de marți, 7 octombrie, ora 21:00 până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00.

Izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp, au mai anunțat meteorologii despre codul valabil și în județele Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova a anunțat marți, 7 octombrie, că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă de meteorologi pentru Municipiul București. Reprezentanții...
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat...
#Bucuresti, #cod rosu ploi, #cod rosu bucuresti, #Primaria Capitalei, #scoli inchise , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
ObservatorNews.ro
Scolile si gradinitele din Capitala si alte 5 judete inchise din cauza Codului Rosu. Cursurile se fac online
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aurul a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie. Deprecierea dolarului este de vină
  2. Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Universitatea București și UMF
  3. Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
  4. Rețea de hoți de mașini de lux, destructurată de poliția italiană. DIICOT, implicat în anchetă. Printre arestați, și români
  5. „Faza 0”, activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
  6. Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
  7. Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
  8. Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
  9. Ion Țiriac, după ce a discutat cu Iohannis: ”Tare drag mi-ar fi să am un Viktor Orban!”
  10. Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”