Petiție pentru majorarea amenzilor pentru defrişări ilegale în București. Cât valorează un copac în Capitală

Petiție pentru majorarea amenzilor pentru defrişări ilegale în București, ca cele din Parcul IOR FOTO Facebook/Robert Negoiță

Majorarea amenzilor pentru defrişări ilegale din Capitală a fost solicitată de peste 50 de organizaţii civice şi de mediu. Semnatarii apelului solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti introducerea pe ordinea de zi a majorării amenzilor în următoarea ședință.

Organizaţiile au transmis joi, 16 octombrie, o scrisoare deschisă autorităţilor, prin care cer ca proiectul de hotărâre pentru majorarea amenzilor să fie inclus „de urgenţă” pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a CGMB, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan.

Activiştii anunţă că pregătesc un protest în faţa sediului Primăriei Generale în ziua şedinţei CGMB, „pentru a atrage atenţia asupra amplorii fenomenului şi a lipsei de reacţie” din partea administraţiei.

Semnatarii atrag atenţia asupra „disproporţiei dintre gravitatea distrugerilor” şi cuantumul sancţiunilor. Astfel, în prezent, amenda pentru tăierea ilegală a unui copac este de 50 de lei sau chiar 25 de lei dacă este plătită în 15 zile, o sumă „ridicol de mică” în raport cu prejudiciile aduse mediului şi sănătăţii publice.

„Amenda actuală nu reprezintă o descurajare credibilă pentru tăieri ilegale, ci reprezintă, de fapt, o invitaţie la vandalism. O consultaţie la pneumolog este minimum 250 de lei, echivalentul a 10 arbori tăiaţi. Reducerea drastică a spaţiilor verzi se va traduce în creşterea bolilor respiratorii atât pentru generaţia actuală, cât şi pentru copiii noştri. Înainte să înceapă aceste defrişări masive, Bucureştiul avea deja doar 0,88 arbori per locuitor, cu mult sub recomandarea Uniunii Europene de 3 arbori per cap de locuitor”, se arată în document.

Amenzi până la 5.000 de lei pentru tăierea ilegală a unui copac

Organizaţiile cer votarea proiectului care prevede amenzi de până la 5.000 de lei, astfel încât să fie descurajate tăierile ilegale.

„Nu mai putem tolera ca distrugerea naturii să fie răsplătită cu amenzi simbolice. Este nevoie ca autorităţile să transmită un mesaj clar, acela că legea se aplică, iar spaţiile verzi nu mai pot fi sacrificate pentru tunuri imobiliare. De ani de zile bucureştenii se mobilizează exemplar pentru a salva spaţiile verzi ale comunităţii lor şi fac tot posibilul ca mesajele lor să ajungă în atenţia autorităţilor. A venit rândul CGMB să acţioneze!”, a precizat iniţiatorul petiţiei, Beniamin Gheorghiţă, reprezentant al mişcării cetăţeneşti „Parcul IOR Dispare”.

Organizaţiile atrag atenţia şi asupra riscului ca România să fie sancţionată de Comisia Europeană pentru nerespectarea directivelor privind protecţia mediului. O eventuală procedură de infringement ar putea atrage penalizări de milioane de euro, suportate din bugetul public şi, implicit, tot de către cetăţeni, se menţionează în comunicat.

Peste 1.500 de copaci tăiați în zona retrocedată din Parcul IOR

„Bucureştiul a pierdut peste 1.500 de copaci numai în zona retrocedată a Parcului IOR, care arată în prezent ca după bombardament. Situaţia este dramatică, cetăţenii suferă, iar autorităţile tratează problema cu o indiferenţă revoltătoare. Dacă nu se iau măsuri ferme acum, Bucureştiul deja sufocat de praf şi beton va deveni un loc în care va fi periculos să mai trăieşti”, a subliniat preşedintele GIC IOR-Titan, Cristian Şoimaru.

Grupul de Iniţiativă Civică IOR-Titan a fost iniţiat în 2023 de cetăţeni care locuiesc în jurul Parcului IOR şi în cartierele din împrejurimi, cu sprijinul Greenpeace România.

Defrişarea sau toaletarea arborilor fără avizele necesare ar putea fi sancţionată cu amenzi de până la 5.000 de lei, conform unui proiect care a fost supus dezbaterii publice, începând cu data de 11 septembrie.

Iniţiativa, care aparţine consilierilor generali USR Dragoş Radu şi Cristian Didiţă, modifică şi completează Normele de Protecţie a Spaţiilor Verzi, prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 304/31.08.2009.

