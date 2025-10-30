Diana Buzoianu sărbătorește două progrese în Capitală: ”O zi bună pentru Bucureșteni. O zi bună pentru România și protecția mediului!”

Două decizii ale Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 30 octombrie, sunt motive de bucurie pentru bucureșteni, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Măsurile vizează Centura Verde București-Ilfov și modificarea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci.

„M-am bucurat să aud două vești bune astăzi din Consiliul General al Municipiului București”, a transmis Diana Buzoianu.

Primul proiect vizează pilotul Centura Verde din jurul Capitalei, iar Ministerul Mediului lucrează deja normele de punere în aplicare pentru toate centurile verzi din jurul orașelor din țară.

„A fost semnat protocolul pentru a fi pilotat proiectul privind Centura Verde București-Ilfov! Am pornit acest proiect în Parlament, acum aproximativ 2 ani de zile, alături de Florin Stoican, Oana Cambera, Alex Gavan și Daniel Sărdan. Am trecut legislația necesară în Parlament, iar acum Primăria Municipiului București a făcut un pas esențial pentru a și pune în aplicare aceste prevederi. Felicitări, Lucian Judele și societății civile, pentru continuarea acestui proiect! La nivelul Ministerului Mediului deja am început să analizăm normele de punere în aplicare pentru toate centurile verzi din jurul orașelor - termenul de redactare e de 2 ani, dar eu am ambiția să reușim să le adoptăm la început de 2026”, a explicat Diana Buzoianu.

A doua măsură vizează creșterea amenzilor pentru tăierea ilegală a arborilor din București.

„A fost adoptată hotărârea de Consiliu General prin care se cresc amenzile date pentru tăierile ilegale de arbori! Felicitări pentru acest proiect, Dragoş Radu și Cristian Didiță! 5.000 de lei va putea fi amenda pentru aceste tăieri ilegale. Proiectul prevede și tăierea birocrației pentru obținerea avizelor, dar și tăierea amenzii pentru celebrul „nu călcați pe iarbă” - adică normalitatea adusă în parcurile din București. La Ministerul Mediului lucrăm chiar aceste zile pentru a introduce o infracțiune pentru acele situații grave în care sunt tăiați ilegal mai mulți arbori (cum a fost cazul parcului IOR)”, a mai transmis Diana Buzoianu.

„O zi bună pentru Bucureșteni. O zi bună pentru România și protecția mediului!”, a conchis ministra Mediului.

