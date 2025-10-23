Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului

Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care face legături cu Autostrada A0 FOTO Facebook/Asociația Pro-Infrastructura

Un nou proiect rutier va lega Capitala de autostrada A0. Drumul Radial 1 Vest Expres (DR1) ar face legătură între Bulevardul Timișoara din București de Autostrada A0, trecând prin 4 localități din județul Ilfov, cu o lungime totală de aproape 10 km.

Drumul Radial 1 Vest Expres face parte din planurile de dezvoltare a infrastructurii rutiere din zona metropolitană a Capitalei și trece prin localitățile Domnești, Chiajna, Ciorogârla și Grădinari.

Valoarea totală a investiției este estimată la 440 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 44 de milioane de euro pe kilometru, potrivit Memoriului de Prezentare al proiectului, citat de constructiv.ro.

În memoriu nu se menționează însă dacă totalul costurilor prezentate include exproprieri, TVA sau alte cheltuieli suplimentare.

DR1 Vest Expres va avea câte două benzi de circulație pe sens și un drum median destinat transportului public, cu o bandă pe sens. Proiectul include, de asemenea, piste de biciclete pe ambele părți ale drumului.

Conexiunea cu rețeaua rutieră existentă va fi realizată prin șase noduri rutiere, amplasate în funcție de rezultatele studiilor de trafic.

Asociația de Dezvoltare Intracomunitar Zona Metropolitană București (ADIZMB) este beneficiarul proiectului al cărui studiul de fezabilitate va fi finalizat probabil în primul trimestru al lui 2026.

Proiectul are un termen de finalizare de 36 de luni, dintre care execuția lucrărilor propriu-zise este estimată la 27 de luni pentru cei aproximativ 9,7 km ai drumului expres.

