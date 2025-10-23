Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:53
127 citiri
Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului
Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care face legături cu Autostrada A0 FOTO Facebook/Asociația Pro-Infrastructura

Un nou proiect rutier va lega Capitala de autostrada A0. Drumul Radial 1 Vest Expres (DR1) ar face legătură între Bulevardul Timișoara din București de Autostrada A0, trecând prin 4 localități din județul Ilfov, cu o lungime totală de aproape 10 km.

Drumul Radial 1 Vest Expres face parte din planurile de dezvoltare a infrastructurii rutiere din zona metropolitană a Capitalei și trece prin localitățile Domnești, Chiajna, Ciorogârla și Grădinari.

Valoarea totală a investiției este estimată la 440 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 44 de milioane de euro pe kilometru, potrivit Memoriului de Prezentare al proiectului, citat de constructiv.ro.

În memoriu nu se menționează însă dacă totalul costurilor prezentate include exproprieri, TVA sau alte cheltuieli suplimentare.

DR1 Vest Expres va avea câte două benzi de circulație pe sens și un drum median destinat transportului public, cu o bandă pe sens. Proiectul include, de asemenea, piste de biciclete pe ambele părți ale drumului.

Conexiunea cu rețeaua rutieră existentă va fi realizată prin șase noduri rutiere, amplasate în funcție de rezultatele studiilor de trafic.

Asociația de Dezvoltare Intracomunitar Zona Metropolitană București (ADIZMB) este beneficiarul proiectului al cărui studiul de fezabilitate va fi finalizat probabil în primul trimestru al lui 2026.

Proiectul are un termen de finalizare de 36 de luni, dintre care execuția lucrărilor propriu-zise este estimată la 27 de luni pentru cei aproximativ 9,7 km ai drumului expres.

Trafic paralizat în București. Un camion a rupt mai mulți stâlpi pe Prelungirea Ghencea
Trafic paralizat în București. Un camion a rupt mai mulți stâlpi pe Prelungirea Ghencea
Circulaţia rutieră pe Prelungirea Ghencea este îngreunată joi dimineaţă, 23 octombrie, după ce un camion a lovit un stâlp de iluminat public, doborându-l parţial pe carosabil. Incidentul...
Percheziții de amploare în București și opt județe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciu în valoare de 7 milioane de euro
Percheziții de amploare în București și opt județe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciu în valoare de 7 milioane de euro
Zeci de percheziţii au loc joi, 23 octombrie, în opt judeţe și în București, într-un dosar penal privind spălarea banilor şi delapidare. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt...
#Bucuresti, #autostrada A0, #drum radial, #bulevardul timisoara, #DR1 Vest Expres , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
ObservatorNews.ro
Doi tineri, gasiti morti in masina, in Harghita: langa ei era un asomator. Ipoteza: crima urmata de suicid
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului
  2. Medvedev mârâie din nou la Trump: ”S-a aliniat pe deplin cu Europa dementă.” Deciziile care l-au scos din minți pe apropiatul lui Putin
  3. Accident vestimentar în direct cu o frumoasă prezentatoare: ”Mai întinde-te o dată”
  4. Armata, pregătiri pentru o situație de criză. Reacția lui Armand Goșu: „Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei”
  5. Trump explică de ce SUA refuză să trimită rachete Tomahawk Ucrainei: „Este nevoie de un an de antrenament intens”
  6. Cine este bărbatul care a vrut să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei. Mesajul transmis de misiunea diplomatică rusă după incident
  7. Cine era pilotul avionului ultraușor care s-a prăbușit în Vaslui. Ceața l-a împiedicat să aterizeze VIDEO
  8. Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
  9. Dezastru la „Apele Române”. Pierderi de peste 450 de milioane de euro, dar angajații primeau sporuri pentru proiecte care nu s-au realizat
  10. Cadavrul unui nou-născut, descoperit în pungi pe un câmp din Bacău. Anchetatorii verifică dacă s-a născut viu