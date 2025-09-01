Funcționarii, scoși din traficul de dimineață. Primăria testează o idee surprinzătoare pentru a elibera traficul

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:23
Funcționarii, scoși din traficul de dimineață. Primăria testează o idee surprinzătoare pentru a elibera traficul
FOTO Pexels

Bucureștiul testează o nouă strategie împotriva blocajelor din trafic: decalarea programului funcționarilor publici. Ideea vine de la primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care vrea să reducă aglomerația de dimineață obligând angajații instituțiilor să înceapă lucrul la ore diferite.

Proiectul pilot debutează chiar săptămâna aceasta la Primăria Capitalei și în instituțiile aflate în subordinea sa. Dacă măsura dă rezultate, planul este să fie extins către primăriile de sector și, în cele din urmă, către toate instituțiile publice din București.

Cum ar urma să funcționeze noul program

În prezent, funcționarii din PMB pot alege singuri să vină între 7:00 și 9:00, dar numai la cerere. Propunerea actuală ar transforma această flexibilitate într-un sistem obligatoriu, care să împartă angajații pe intervale orare.

„La nivelul municipiului București, la Primărie și în toate subordonatele și companiile, lucrează circa 15.000 de persoane.

În momentul în care noi reușim, prin discuție cu celelalte primării de sector, să impunem un program pilot în toată Capitala, dacă vedem că funcționează, cerem și guvernului României să decaleze orarul de începere a lucrului în ministere, în agenții și în toate instituțiile publice care funcționează în București.

Gândiți-vă câte zeci de mii de mașini nu vor mai fi în trafic când vă duceți copilul la școală. Este normal să creăm acest beneficiu”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Digi24.

Primarul a dat asigurări că publicul nu va fi afectat, iar programul cu cetățenii va rămâne același, fiind acoperit de angajații care încep ziua de lucru mai devreme. Marți este programată o întâlnire la Prefectura Capitalei pentru stabilirea detaliilor, urmând ca măsura să fie pusă efectiv în aplicare odată cu începerea școlii.

