Desființarea primăriilor de sector. Ce economii s-ar putea face și ce șanse de succes are proiectul

Referendumul local organizat de către primarul Nicușor Dan a primit susținere masivă din partea cetățenilor. Însă, va fi aplicat vreodată? Unii politicieni privesc propunerile fostului primar cu pesimism. Alții propun chiar desființarea primăriilor de sector și a administrațiilor ilfovene.

Referendumul din noiembrie 2024 a cuprins următoarele întrebări:

1. Sunteți de acord ca Primarul General al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

2. Sunteți de acorda ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

A treia întrebare a făcut referire la necesitatea finanțării implementării unui program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în școlile din Capitală.

Primele două întrebări au primit 65% susținere, în timp ce a treia, 85%.

Referendumul nu înseamnă în mod automat modificări juridice și administrative. Proiectul trebuie să treacă prin Parlament și are nevoie de votul majorității. Șansele ca inițiativa să treacă sunt modeste, având în vedere opoziția PSD și PNL.

Cătălin Drulă: „Toate partidele au susținut referendumul local și niciunul nu a contestat rezultatele”

Însă, Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, insistă ca legislativul să aplice voința cetățenilor din București.

„Toate partidele au susținut referendumul local și niciunul nu a contestat rezultatele. În mod logic și democratic, ar trebui să voteze pentru transpunerea în lege a voinței bucureștenilor. Din păcate, PSD are un istoric de a sabota administrațiile care nu-i sunt pe plac — am văzut cum au schimbat modul de repartizare a impozitului pe venit și a taxelor locale doar pentru a-l lovi pe fostul primar Traian Băsescu. Sper însă că, de data asta, vor pune interesul bucureștenilor mai presus de calculele politice”, a declarat Cătălin Drulă, pentru Ziare.com.

Vlad Gheorghe: „Eu vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele Bucureştiului”

Vlad Gheorghe, fost membru USR, candidat pentru Primăria Capitalei din partea DREPT, are o abordare mai radicală: desființarea primăriilor de sector și a Ilfovului.

„Eu vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele Bucureştiului, pentru că astăzi avem șapte orașe într-un singur oraş şi de fapt este o singură capitală. Nu este nimic logic în acest lucru şi cele şapte sectoare şi Ilfovul împiedică dezvoltarea reală a Bucureștiului.

Sectoarele toacă în fiecare an 13 miliarde de lei, în fiecare an au excedent bugetar, majoritatea dintre ele, în timp ce Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani. Bucureştiul are bani pentru toate lucrurile de care are nevoie, dar Bucureşti are un excedent de primari. Vreau să desfiinţez sectoarele, vreau să desfiinţez Ilfovul. Voi fi primarul care va face acest lucru şi primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar al capitalei va fi să organizez un referendum în acest sens, un referendum care va fi obligatoriu.”, a explicat Gheorghe, într-o conferință de presă.

Practic, potrivit inițiativei lui Vlad Gheorghe, ar fi vizați inclusiv „baroni”, edili locali precum Florentin Pandele - soțul Gabrielei Firea, primar în Voluntari din anul 2000 și Mircea Minea, primar al Chiajnei din 1996.

AUR: „Suntem pentru desființarea primăriilor de sector”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține, de asemenea, desființarea primăriilor de sector.

„Cum AUR a susținut mereu că administrația locală și centrală este hipertrofiată, o reformă a ei presupune obligatoriu micșorarea numărului de primării din țară și deopotrivă din București. Asta înseamnă că suntem pentru desființarea primăriilor de sector. Gândiți-vă că acum avem în București șapte primării - șase de sector plus cea generală. Cu alte cuvinte, avem șapte poliții locale și șapte bugete. O singură primărie ajunge, important e ca primarul general să fie competent și cinstit, iar bugetul să fie întocmit spre binele bucureștenilor, și nu spre folosul firmelor de partid”, a transmis senatorul Sorin Lavric, pentru Ziare.com.

Lista primarilor de sector cuprinde, în prezent:

- George Tuță (PNL) - sectorul 1

- Rareș Hopincă (PSD) - sectorul 2

- Robert Negoiță (PSD) - sectorul 3

- Daniel Băluță (PSD) - sectorul 4

- Vlad Popescu Piedone (PUSL - susține candidatul Băluță de la PSD, pentru PMB) - sectorul 5

- Ciprian Ciucu (PNL) - sectorul 6

La nivelul Capitalei există, pe lângă cei șase primari, 30 de viceprimari și în jur de 270 de consilieri. De asemenea, există multe alte posturi ce acoperă funcții considerate redundante. Cei care susțin ideea administrației unice aduc diverse argumente, precum mai puține salarii care vor fi plătite, mai puține chirii și utilități plătite pentru sedii de instituții, mai puține flote auto, mai puține plăți pentru propagandă și eventual, mai puține pensii speciale pentru primari.

Adrian Negrescu, analist economic: „Să nu ne trezim ‘din lac în puț’ din punct de vedere administrativ!”

Economistul Adrian Negrescu a comentat, de asemenea, pe marginea acestui subiect. În opinia sa, candidații care propun astfel de proiecte trebuie să demonstreze că punctul lor de vedere se fundamentează pe un studiu de impact.

„La prima vedere, pare o inițiativă utilă. Dar e neapărat nevoie de un studiu de impact, să vedem dacă desființarea acestor structuri nu duce cumva la o creștere a birocrației, la o accentuare a problemelor pe care cetățenii le au cu autoritățile locale, în momentul de față cu cele de sector. Altfel spus, să nu ne trezim ‘din lac în puț’ din punct de vedere administrativ, că primăria va răspunde și mai greu la solicitările cetățenilor și va aplica și mai dificil tot ceea ce ține de proiectele administrației publice locale. E normal să reducem cheltuielile, să avem o viziune urbanistică în primul rând generală, să nu ni se mai pară că atunci când treci dintr-un sector în altul se schimbă orașul - vezi modul în care arată infrastructura urbană, de la drumuri, poduri, la bănci, amenajare peisagistică.

Dar totul trebuie să țină cont de eficiența actului administrativ. De ce avem nevoie de o astfel de idee? Pentru a face și mai simple serviciile publice în raport cu nevoile cetățenilor. De acolo plecăm. Cred că acest studiu e absolut necesar, înainte să luăm o decizie”, a declarat Negrescu.

Analistul economic admite aspectele bizare are actualei organizări administrative, însă avertizează că o reorganizare nu trebuie să afecteze în mod negativ calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

„Eu nu aș pleca pe ‘fentă’, pe ideea că vom renunța la angajați, că vom reduce foarte multe cheltuieli, că e bine să fie reforme. Din punctul meu de vedere, reformele fără cap nu aduc o calitate a serviciilor mai bună. Având în vedere faptul că Bucureștiul e cel mai important oraș din țară, care gestionează aproape o treime din economia României, trebuie să acționăm ‘cu bisturiul’, ca să vedem cum eficientizăm actul administrativ și nu cum îl complicăm și mai mult cu ceea ce dorim de la ceea ce vrem de la administrația publică locală.

Da, e absurd să ai șapte primari, șapte consilii, două tipuri de consilieri - locali de sector și consilieri municipali. E o ‘struțo-cămilă’ ceea ce se întâmplă în organizarea administrativă a acestei primării, dar să nu uităm că și Parisul are o structură cu arondismente, mizează mult pe apropierea de cetățean, în ceea ce privește serviciile. Vreau ca acești candidați, care vin cu astfel de idei, indiferent care sunt ei, să vină cu soluții concrete prin care să ne demonstreze că ar fi mai bine să avem mai puțini primari, mai puține administrații și un flux de servicii mult mai bine organizat, prin soluții concrete. Ideea de a dărâma fără a pune ceva în loc nu cred că trebuie să mai reprezinte un simplu slogan electoral”, a concluzionat Negrescu, pentru Ziare.com.

Alegerile locale parțiale pentru PMB, ce vor hotărî viitorul primar, vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

