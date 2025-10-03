Primăria Capitalei se delimitează de imaginile proiectului pentru Parcul Izvor: ”Randările publicate NU au fost aprobate de PMB”

Imaginile din proiectul pentru Parcul Izvor din București nu au fost aprobate de Primărie FOTO Facebook /Laurențiu Ciornei

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat că imaginile publicate pe rețelele sociale cu un proiect pentru Parcul Izvor nu au fost aprobate în prealabil de Primăria Municipiului București (PMB). Judele a explicat joi, 2 octombrie, că un astfel de proiect nu duce la o obligație de implementare din partea autorităților locale, nici măcar dacă va câștiga sesiunea și ajunge la faza de elaborare a documentației.

Numeroasele reacții negative la proiectul anunțat de asociația „Alianță pentru Pădure” au vizat atât stilul proiectului, foarte diferit de arhitectura zonei, cât și randările realizate de Inteligența Artificială, în care Casa Poporului este orientată greșit față de Parcul Izvor.

„PMB a desfășurat o sesiune de proiecte în domeniul protecției mediului și al animalelor, proiecte care urmează a fi implementate de asociațiile cărora li se aprobă finanțarea. Asociația „Alianță pentru Pădure” a depus un proiect intitulat „Soluții pentru îmbunătățirea potențialului ecologic și economic al parcurilor din Capitală”, având ca studiu de caz Parcul Izvor”, a explicat Lucian Judele pe Facebook.

El s-a delimitat de ilustrațiile publicate, care nu au fost analizate de comisia desemnată pentru evaluarea proiectelor.

„Randările și imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare NU au fost analizate de comisia desemnată pentru evaluarea proiectelor și, prin urmare, NU au fost aprobate de PMB”, a continuat administratorul public al Capitalei.

El a precizat că, în cazul în care proiectele declarate câștigătoare vor conduce la elaborarea unor documentații, acest fapt nu va obliga PMB să le implementeze.

