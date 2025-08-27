UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO

Miercuri, 27 August 2025, ora 08:56
UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO
Bucureștiul, poluat intens de urmările unui incendiu FOTO Facebook/Cetățean Sector 3

Bucureștenii din Sectorul 3 s-au trezit miercuri, 27 august, într-un peisaj apocaliptic. Zona de sud-est a Capitalei a fost cuprinsă mai multe ore de un smog puternic de la incendiul care a avut loc, noaptea trecută, la complexul comercial Dragonul Roșu.

UPDATE 9.15 Peste 300 de pompieri au fost intervenit la stingerea incendiului de la centrul comercial Dragonul Roșu. Flăcările au cuprins ”o hală de 3.800 mp, a cărei structură s-a prăbușit”.

”La operațiune au participat 28 de autospeciale de stingere, iar forțele au fost suplimentate cu efective din turele libere pentru a sprijini efortul celor aflați deja în teren. Pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor și să protejeze halele învecinate, cu o suprafață mult mai mare decât cea afectată.

Astăzi, misiunea continuă pentru îndepărtarea elementelor arse și lichidarea focarelor ascunse sub pereții prăbușiți, fiind folosite buldoexcavatoare pentru acces. În prezent, în dispozitiv rămân 10 autospeciale de stingere”, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov.

Știre inițială

O locuitoare din Sectorul 3 a postat pe un grup de Facebook fotografii cu situația din zonă în jurul orei 07:00.

„M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!? Se pare că au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred că e recomandat să stăm în casă, cu geamurile închise!”, a scris femeia pe grupul Cetățean Sector 3, alături de poze cu smogul din zonă, dar și cu faptul că purificatorul său de aer arăta valori mult peste limită.

La ora aceasta (8:43), stațiile de poluare din zonă arată încă valori mult peste normă în aproape un sfert din Capitală.

Poluarea vine după ce un incendiu violent a izbucnit, marți, 26 august, la un spațiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roșu” din București. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătrați.

Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită, au anunțat pompierii.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

De asemenea, autoritățile au emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

