Incendiul din Pantelimon poate afecta oamenii și la câteva zile după stingere. Avertismentul medicilor pentru cei care suferă de boli respiratorii sau cardiovasculare
Incendiul de marți seară, 23 septembrie, din Pantelimon încă afectează oamenii care locuiesc în apropiere și nu numai, iar Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a făcut apel la populație miercuri, 24 septembrie, să evite deplasările în zonă deoarece fumul continuă să afecteze perimetrul.

"Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare semnificativă în multe cartiere ale Capitalei. Fumul continuă să afecteze zona, așa că vă rog să evitați deplasările în apropiere și să respectați indicațiile autorităților", a scris Rareș Hopincă, miercuri, pe Facebook.

Aparatele de detectare a poluării au arătat că nivelul acesteia a depășit de șapte ori nivelul maxim admis, iar medicii au atras déjà atenția că aerul otrăvit este periculos în special pentru cei care suferă de boli respiratorii sau cardiovasculare.

Cei cu boli cronice ar putea simți greutate la respirație, oboseală sau iritație pe căile respiratorii, spun specialiștii.

"Pentru persoanele cu boli cronice, lucrurile sunt sensibile pentru că modificarea simptomelor poate să apară și în următoarele zile. Să-și ia medicamentele cu regularitate și să folosească la nevoie medicația suplimentară", a declarat Beatrice Mahler, medic pneumolog, pentru observatornews.ro.

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Șoseaua Pantelimon. Focul s-a manifestat pe aproximativ 7.000 de metri pătrați.

Ce ar fi declanșat incendiul

Incendiul, care a izbucnit în jurul orei 20:00, ar fi pornit de la o defecțiune apărută la instalația de climatizare, care era destul de veche, la fel ca și clădirea afectată.

Peste 150 de pompieri au fost mobilizați la hala de 260 de metri. A fost nevoie de 26 de autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a ține piept focului.

”Incendiul s-a manifestat pe aprox. 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a anunțat miercuri dimineață, 24 septembrie, ISU București-Ilfov.

În interiorul halei se aflau mai multe produse alimentare și nealimentare destinate comerțului.

Clădirea nu avea autorizație de securitate la incendiu

„În acest moment această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala, în unele porțiuni, este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior, se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările. Au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”, a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov.

