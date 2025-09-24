Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar". Ministra Mediului: "În zona unde arde deja sunt înregistrate depășiri ale nivelurilor de poluare"

Un incendiu a izbucnit, marți seară, 23 septembrie, la acoperișul unui depozit frigorific din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mai multe mesaje RO-Alert.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, la fața locului, a fost trimisă o unitate mobilă care face măsurători speciale cu privire la gradul de poluare a aerului. Ea a mai spus că deja sunt înregistrate în zonă depășiri ale nivelurilor considerate optime cu privire la gradul de poluare în preajma locului izbucnirii acestui incendiu.

"Concentrațiile pot fi ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia. În momentul de față, autoritățile din subordinea Ministerului Mediului au în atribuții să verifice care sunt concentrațiile, deci care este poluarea din aer. Iar ulterior stingerii incendiului, Garda Națională de Mediu trebuie să intervină pentru a verifica imediat care au fost cauzele incendiului, iar în măsura în care se va găsi o culpă, evident că se vor lua toate măsurile pentru a fi aplicate în ceea ce s-a întâmplat.

Absolut toate investigațiile care privesc cauzele incendiului și automat asta înseamnă inclusiv verificarea dacă au fost îndeplinite normele și legislația pe mediu se fac după stingerea incendiului.

Aceasta este legislația, urmărim practic imediat și după stingerea incendiului să vedem exact care a fost situația de acolo și care au fost cauzele", a spus ministra Mediului.

Ads

De asemenea, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, că cele mai apropiate blocuri de zona unde se află depozitul frigorific se află la 100-150 de metri distanță și că ”nu se pune acum problema de evacuare” a celor care locuiesc în ele.

”Din informațiile pe care le avem, nu există victime, nu există răniți, nu există persoane care să fi necesitat îngrijiri medicale”, a precizat Arafat.

Potrivit acestuia, s-au luat măsuri pentru protejarea zonei unde se află sistemul de răcire, care este cu amoniac, ca să se evite pericolul de explozie.

Ads