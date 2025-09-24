Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar". Ministra Mediului: "În zona unde arde deja sunt înregistrate depășiri ale nivelurilor de poluare"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 23:40
340 citiri
Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar". Ministra Mediului: "În zona unde arde deja sunt înregistrate depășiri ale nivelurilor de poluare"
Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar" FOTO Facebook/Meteoplus

Un incendiu a izbucnit, marți seară, 23 septembrie, la acoperișul unui depozit frigorific din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mai multe mesaje RO-Alert.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, la fața locului, a fost trimisă o unitate mobilă care face măsurători speciale cu privire la gradul de poluare a aerului. Ea a mai spus că deja sunt înregistrate în zonă depășiri ale nivelurilor considerate optime cu privire la gradul de poluare în preajma locului izbucnirii acestui incendiu.

"Concentrațiile pot fi ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia. În momentul de față, autoritățile din subordinea Ministerului Mediului au în atribuții să verifice care sunt concentrațiile, deci care este poluarea din aer. Iar ulterior stingerii incendiului, Garda Națională de Mediu trebuie să intervină pentru a verifica imediat care au fost cauzele incendiului, iar în măsura în care se va găsi o culpă, evident că se vor lua toate măsurile pentru a fi aplicate în ceea ce s-a întâmplat.

Absolut toate investigațiile care privesc cauzele incendiului și automat asta înseamnă inclusiv verificarea dacă au fost îndeplinite normele și legislația pe mediu se fac după stingerea incendiului.

Aceasta este legislația, urmărim practic imediat și după stingerea incendiului să vedem exact care a fost situația de acolo și care au fost cauzele", a spus ministra Mediului.

De asemenea, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, că cele mai apropiate blocuri de zona unde se află depozitul frigorific se află la 100-150 de metri distanță și că ”nu se pune acum problema de evacuare” a celor care locuiesc în ele.

”Din informațiile pe care le avem, nu există victime, nu există răniți, nu există persoane care să fi necesitat îngrijiri medicale”, a precizat Arafat.

Potrivit acestuia, s-au luat măsuri pentru protejarea zonei unde se află sistemul de răcire, care este cu amoniac, ca să se evite pericolul de explozie.

UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, 23 septembrie, la acoperişul unui depozit frigorific din Sectorul 2 al Capitalei. Se intervine cu peste 20 de autospeciale de stingere, zeci de pompieri și...
Un nou atac PSD la adresa ministrei Diana Buzoianu. „Doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Un nou atac PSD la adresa ministrei Diana Buzoianu. „Doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Deputatul Mihai Fifor (PSD) declară marţi, 23 septembrie, despre ministra Diana Buzoianu (USR) că, în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de...
#Bucuresti, #incendiu sector 2, #diana buzoianu ministrul mediului, #poluare Bucuresti , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
  2. Trump, după întâlnirea cu Zelenski, afirmă că regimul de la Kiev poate recâştiga „toată Ucraina”. Ce forțe externe ar urma să vină în sprijinul acesteia VIDEO
  3. Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"
  4. Europa între Washington, Beijing și Moscova. Poate rezista presiunii din ambele părți?
  5. Funeraliile activistului conservator Charlie Kirk apropie Statele Unite de naționalismul creștin
  6. Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar". Ministra Mediului: "În zona unde arde deja sunt înregistrate depășiri ale nivelurilor de poluare"
  7. Cine sunt cei 10 noi astronauți selectați de NASA pentru explorarea Lunii și a planetei Marte. Femeile sunt majoritare
  8. Suspectul acuzat de tentativa de asasinare a lui Trump, în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce pedeapsă ar putea primi
  9. Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
  10. Când au apărut primele elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. "A apelat la liderul mercenarilor pentru a fi susţinut"