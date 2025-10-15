Au început lucrările de reparații în centrul Bucureștiului. Zonele vizate de Primăria Capitalei FOTO

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat miercuri, 15 octombrie, că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti. Lucrări similare se vor desfăşura în perioada următoare şi pe alte artere din zona centrală a Capitalei, a scris edilul pe Facebook.

"Refacem trotuarele din zona centrală a Capitalei!

Am început reparația trotuarelor și a scărilor din fața Teatrului Național București.

Montăm plăci noi de granit, înlocuim bordurile deteriorate - acolo unde este nevoie - și delimităm spațiile verzi", se arată în mesajul lui Bujduveanu de pe rețeaua socială.

Edilul interimar a anunțat, de asemenea, celelalte zone vizate pentru reparații.

"Urmează Bulevardul Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru și Centrul Istoric, pe strada Doamnei", a mai scris el pe Facebook.

La finalul lunii trecute, Bujduveanu anunţa și că s-au început lucrările pentru refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale Capitalei.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale oraşului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piaţa Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic şi unde era nevoie urgent de intervenţie. (…) Odată cu asfaltarea, refacem şi marcajele rutiere, pentru mai multă siguranţă în trafic”, preciza interimarul din Primăria Capitalei.

Ads