Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 17:52
Ce consideră bucureștenii mai grav decât problemele legate de termoficare. Peste jumătate spun că orașul merge într-o direcție greșită SONDAJ
Aglomerația, nivelul de trai, curățenia și poluarea sunt principalele probleme ale Capitalei, conform unui sondaj CURS, în care termoficarea este pe locul al cincilea în top. Aproape două treimi dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită.

Întrebați care este principala problemă a municipiului București care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primărie, 17% au indicat traficul și tot 17% au indicat nivelul de trai, în timp ce 16% au indicat curățenia, iar 14% poluarea, 10% spitalele și 8% termoficarea.

Pe ultimele locuri sunt parcările și transportul în comun.

60% dintre cei chestionați spun că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 33% spun că direcția este bună.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eșantion de 1.100 de persoane reprezentând populația adultă din București. Datele au fost culese față în față, la domiciliul respondenților. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

