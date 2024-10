Sectorul din București care câștigă bani frumoși de pe urma locurilor de parcare. "Asta vine odată cu scumpirea tarifelor"

Ultimele date arată că parcările din București au generat venituri de 178 de milioane de lei, fiind duble față de anul precedent. Asta vine odată cu scumpirea tarifelor pentru locurile de reședință de la aproximativ 120 de lei pe an, la 600 de lei pe an. Cele mai mari venituri au fost realizate în sectorul 4, în timp ce sectorul 3 are cele mai multe locuri de parcare.

Conform datelor din Inventarul Parcărilor Publice, realizat de Integratorul de soluţii Vegacomp Consulting şi Parking Data, un număr de 300.359 locuri de parcare publice în Bucureşti au generat în 2023 venituri în valoare de 178,751 milioane de lei, care reprezintă 40% din veniturile parcărilor publice din România.

Mai mult, primăriile din ţară au obţinut venituri de peste 452 milioane de lei din utilizarea locurilor de parcare şi din amenzile acordate în același an.

“În cei 5 ani de analiză vedem anul 2022 ca un an de cotitură pentru evoluţia parcărilor din Bucuresti. Observăm astfel o creştere a numărului locurilor de parcare de doar 23% (de la 244.342 în 2020 la 300.359 în 2023) şi o creştere a veniturilor de aproape 7 ori în 5 ani, anul acesta fiind duble faţă de anul precedent”, se arată în analiză.

Primul sector în clasamentul veniturilor obținute din parcări este sectorul 4, cu 37,9 milioane de lei.

“În acest an se văd rezultatele în timp ale înfiinţării Direcţiei Mobilitate Urbană Sector 4 din 2018. Rămâne de urmărit evoluţia celor 2 sectoare, S4 şi S6, în următorii ani, care se ocupă efectiv şi activ de gestionarea parcărilor”, notează raportul.

Deși parcările cu plată au deranjat multă lume, măsura Primăriei Capitalei a făcut ca multe locuri să fie libere chiar și în timpul zilei, atunci când Bucureștiul este foarte aglomerat, mai scrie în analiză.

Ads