Lucrări la sistemul de termoficare: Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Ce zone vor fi afectate

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, 1 septembrie, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în Sectorul 4 din Capitală.

Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări:

1. Rețeaua termică primară - conductă Dn 1000 mm, în zona intersecției străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 51 de puncte termice (882 blocuri și 1 agent economic) și 19 module, din data de 01 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 05 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, C. R. Motru, Calea Văcărești din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri) și 2 agenți economici, din data de 01 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 05 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

3. Racordul primar al punctului termic ”6 Zona II” - conductă Dn 250 mm, în zona străzii Târnava Mică din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (3 blocuri), din data de 01 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 05 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Ads

4. Rețeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, în zona străzii Sg. Nițu Vasile din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (95 blocuri), din data de 01 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 05 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Compania subliniază că bucureștenii au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Ads