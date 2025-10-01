Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:05
934 citiri
Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO
Proiect gigantic pentru Parcul Izvor din București FOTO Facebook /Laurențiu Ciornei

Primăria Municipiului București va finanța un proiect gigant futurist în Parcul Izvor, susține asociația Alianță pentru Pădure. Președintele organizației, Laurențiu Ciornei, a publicat imagini create cu Inteligența Artificială cu proiectul care ar avea ca scop „să transforme acest loc tristuț într-un simbol european al regenerării urbane”.

„După ani în care Parcul Izvor a fost privit ca un simplu spațiu de tranzit, Asociația Alianță pentru Pădure vine cu o promisiune curajoasă: să transforme acest loc tristuț într-un simbol european al regenerării urbane. Nu venim doar cu un proiect – venim cu o viziune”, a anunțat pe Facebook președintele Alianță pentru Pădure, Laurențiu Ciornei, marți, 30 septembrie.

Proiectul, ilustrat cu imagini realizate cu Inteligența Artificială, în care Casa Poporului este orientată greșit față de Parcul Izvor, este însoțit de promisiuni grandioase:

  • „Memoria Cartierului Uranus – redată printr-un memorial interactiv care spune povestea oamenilor din cartierul demolat în anii '80 la ordinul lui Ceaușescu.
  • Inovație verde și spectaculozitate – prin instalațiile „Ochii Poporului”, turnuri high-tech autosustenabile care vor deveni simbolul vizual al Palatului Parlamentului.
  • Biodiversitate și știință vie – prin parcele pentru insecte polenizatoare, grădini educative și o livadă urbană creată împreună cu locuitorii (aici ne vor ajuta cei de la Asociația Stop Ambroziei).
  • Spațiu pentru suflet și comunitate – locuri pentru joacă, cultură, sport și întâlniri între generații.”

„Am bătut și anul acesta la ușa Primăriei Municipiului București, nu ca să cerem, ci ca să oferim. Am pus pe masă un plan complet, documentat, participativ și perfect adaptat orașului de azi: un parc care respiră istorie, produce oxigen, educă, unește comunitatea și atrage turiști din toate colțurile lumii. Așadar, am câștigat: PMB ne-a dat undă verde și, urmează, banii”, se arată în mesajul lui Ciornei.

Multe dintre comentariile la imaginile „cu titlu de prezentare” au subliniat contrastul dintre stilul arhitectonic al proiectului și Casa Poporului, alături de restul zonei.

Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției
Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției
Câinii din adăposturi vor putea fi încredințați spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopții, în cadrul programului „Foster pentru adopție” la București. Măsura...
Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
O instanță a obligat Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog să plătească 80.000 de euro drept daune morale unei paciente, în urma unui caz reclamat ca malpraxis care a dus...
#Bucuresti, #Parcul Izvor, #PMB, #Casa Poporului , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, acuzata ca i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
  2. Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”
  3. Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO
  4. Călugărul și îngrijitorul care au abuzat sexual doi minori la Mănăstirea Frăsinei au fost condamnați la ani grei de închisoare. Sentința este definitivă
  5. Un nou protest al studenților în Piața Victoriei. Nemulțumirile care îi scot în stradă
  6. Ce prevede planul preşedintelui Trump pentru pace în Gaza?
  7. Două tinere din România au fost sechestrate de un italian și forțate să consume droguri, sub amenințarea armei. Carabinierii au spart ușa locuinței
  8. Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO
  9. Copiii cu dizabilități pot să primească e-vouchere în valoare de peste 7.900 de euro. Ce trebuie să facă părinții
  10. Criza bugetară din SUA lovește până și pagina de Facebook a Ambasadei de la București: "În lipsa fondurilor, nu va mai fi actualizată"