Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO

Primăria Municipiului București va finanța un proiect gigant futurist în Parcul Izvor, susține asociația Alianță pentru Pădure. Președintele organizației, Laurențiu Ciornei, a publicat imagini create cu Inteligența Artificială cu proiectul care ar avea ca scop „să transforme acest loc tristuț într-un simbol european al regenerării urbane”.

„După ani în care Parcul Izvor a fost privit ca un simplu spațiu de tranzit, Asociația Alianță pentru Pădure vine cu o promisiune curajoasă: să transforme acest loc tristuț într-un simbol european al regenerării urbane. Nu venim doar cu un proiect – venim cu o viziune”, a anunțat pe Facebook președintele Alianță pentru Pădure, Laurențiu Ciornei, marți, 30 septembrie.

Proiectul, ilustrat cu imagini realizate cu Inteligența Artificială, în care Casa Poporului este orientată greșit față de Parcul Izvor, este însoțit de promisiuni grandioase:

„Memoria Cartierului Uranus – redată printr-un memorial interactiv care spune povestea oamenilor din cartierul demolat în anii '80 la ordinul lui Ceaușescu.

Inovație verde și spectaculozitate – prin instalațiile „Ochii Poporului”, turnuri high-tech autosustenabile care vor deveni simbolul vizual al Palatului Parlamentului.

Biodiversitate și știință vie – prin parcele pentru insecte polenizatoare, grădini educative și o livadă urbană creată împreună cu locuitorii (aici ne vor ajuta cei de la Asociația Stop Ambroziei).

Spațiu pentru suflet și comunitate – locuri pentru joacă, cultură, sport și întâlniri între generații.”

Ads

„Am bătut și anul acesta la ușa Primăriei Municipiului București, nu ca să cerem, ci ca să oferim. Am pus pe masă un plan complet, documentat, participativ și perfect adaptat orașului de azi: un parc care respiră istorie, produce oxigen, educă, unește comunitatea și atrage turiști din toate colțurile lumii. Așadar, am câștigat: PMB ne-a dat undă verde și, urmează, banii”, se arată în mesajul lui Ciornei.

Multe dintre comentariile la imaginile „cu titlu de prezentare” au subliniat contrastul dintre stilul arhitectonic al proiectului și Casa Poporului, alături de restul zonei.

Ads