Percheziții de amploare în București. Dosar de înșelăciune și fals informatic, cercetat de Poliția Capitalei

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:31
Sirenă de Poliție / FOTO: Unsplash.com

Poliţiştii Caitalei fac, joi, 23 octombrie, cinci percheziţii la locuinţe din judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori s-ar fi recomandat ca reprezentanţi ai unor firme de marketing şi promovare şi ar fi înşelat mai multe persoane cărora le-ar fi propus colaborări ce presupuneau şedinţe foto plătite, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 378.000 de lei.

În 23 octombrie, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară şi nouă mandate de aducere, în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, în luna mai, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi despre posibile fraude făcute de persoane care s-ar fi recomandat ca reprezentanţi ai unor societăţi comerciale de marketing şi promovare, în urma cărora mai multe persoane ar fi fost prejudiciate financiar.

Din datele şi probele de până acum, a reieşit că păgubiţii ar fi fost abordaţi, în spaţiul public, de persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanţi ai unor societăţi de marketing şi promovare, propunându-le colaborări ce presupuneau realizarea unor şedinţe foto, pentru care ar fi efectuat plăţi.

Ulterior, acestea ar fi fost contactate de alte persoane, drept reprezentanţi ai altor societăţi de marketing, care le-ar fi solicitat noi sume de bani pentru continuarea proiectelor şi, ulterior, pentru achitarea unor presupuse taxe de reziliere, cu scopul recuperării sumelor deja plătite.

Aceste sume ar fi fost achitate în conturi bancare furnizate de bănuiţi, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 378.000 de lei.

Pentru administrarea probelor, joi au fost puse în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Totodată, persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie duse la audieri, urmând ca faţă de acestea să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

