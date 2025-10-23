Percheziții de amploare în București și opt județe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciu în valoare de 7 milioane de euro

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:53
628 citiri
Bancnote euro FOTO Poliția Română

Zeci de percheziţii au loc joi, 23 octombrie, în opt judeţe și în București, într-un dosar penal privind spălarea banilor şi delapidare. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt suspectate că au implementat un mecanism complex prin care ar fi spălat 35 de milioane de lei, printr-un lanţ de firme administrate de aceleaşi persoane.

Presupuşii infractori ar fi ascuns astfel provenienţa fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de 175.300.000 de lei. Din cercetări a reieşit că suma iniţială ar fi fost transferată în aceeaşi zi în conturile a două societăţi comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea şi ascunderea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive, 35 de milioane de lei au fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obţinut creditul iniţial. Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat şi de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

Mandate de percheziţie şi audieri în cadrul anchetei

Joi, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bucureşti, ajutaţi de poliţişti din judeţele Timiş, Dolj, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, au pus în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări privind spălare a banilor şi delapidare.

Din datele şi probele administrate, până în prezent a reieşit că mai multe persoane ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanţ de societăţi comerciale administrate de aceleaşi persoane, având ca scop disimularea provenienţei fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit cercetărilor, suma iniţială ar fi fost transferată în aceeaşi zi, prin mişcări rapide şi nejustificate, în conturile a două societăţi comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea şi ascunderea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi transferat aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obţinut creditul iniţial.

Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat ulterior şi de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

Potrivit unor surse judiciare, acest credit cu fonduri nerambursabile ar fi fost luat pentru achitarea primului credit, iar în prezent există suspiciuni că o parte din bani nu ar fi fost folosiţi pentru respectiva investiţie.

În urma activităţilor desfăşurate au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor, urmând ca acestea să fie audiate de către poliţişti şi procurori.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.

#Bucuresti, #spalare de bani, #delapidare , #Justitie
