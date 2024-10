Care sunt cele mai periculoase pasaje și poduri din București. Scandalul refacerii Planșeului Unirii: „O să cadă o bucată, dar nimeni nu vrea să fie pe bucata aia”

Experții au dezvăluit care sunt cele mai periculoase zone din București după ce scandalul Planșeului Unirii a luat amploare. Nu doar acesta este în risc de prăbușire, deoarece mai sunt și alte lucrări nerecepționate, care ascund probleme grave.

Deși momentan vina este pasată între decidenți, respectiv între primarul Capitalei, Nicușor Dan, și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, nu se știe cui aparține, de fapt, acest Planșeu al Unirii. Primăria Sectorului 4 s-a retras din procedură, iar acum Primăria Capitalei ar trebui să se ocupe de lucrări, asta după ce experții au întocmit în luna august un document stufos cu problemele de acolo.

„A existat o expertiză în 2024 de 30-40 de pagini, după care în luna august a existat un punct de vedere de trei pagini, iar acum a apărut o anexă la punctul de vedere care are o jumătate de pagină, care ne-a parvenit indirect. Așteptăm să vedem oficial dacă vine de la Primăria Sectorului 4 și o să răspundem în consecință”, a declarat Nicușor Dan, pe 7 octombrie 2024, într-o conferință de presă.

Când ar trebui să fie finalizată construcția

Mai mult, acum, Nicușor Dan ar aștepta expertizele și proiectul tehnic de la Primăria Sectorului 4, cât și fondurile din bugetul de stat. Dacă nu va primi respectivi bani, adică 800 de milioane de lei, vor fi făcute doar lucrări punctuale pentru punerea în siguranță a structurii, ci nu va fi refăcut planșeul cu totul, scrie Buletin de București.

Lucrările trebuiau începute pe 3 octombrie și sfârșite în anul 2028, însă, în realitate, Planșeul, care este construit în anii 1940, se degradează mai mult pe zi ce trece, conform specialiștilor, care spun că zona stă să se prăbușească.

”Cred că îl deține Administrația Străzilor, dar dacă se întâmplă ceva grav procuratura o să ia legea în față. Ei trebuiau să-l pună în siguranță înainte de orice, eu personal mă mir că l-au lăsat așa. Nu este o știință exactă să spun când o cadă, dar armăturile alea sunt corodate mai mult de un sfert din diametru, totul arată în halul în care arată. Dacă aș fi fost în locul lor aș fi dat să se pună pomi ca să securizeze, pentru că lăsat așa oricând se poate întâmpla orice. Acela e un dezastru care așteaptă să se întâmple”, a declarat Manole Stelian, expert în construcții, pentru Ziare.com.

Mai mult, acesta spune că, până când nu o să se înțeleagă că proprietarul are responsabilitate față de clădirea pe care o deține, o să existe în continuare un haos în toată zona centrală lăsată în paragină. De asemenea, chiar în Hotărârea de Guvern nr. 925 din 1925 este specificat exact ce trebuia făcut într-o astfel de situație.

”Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parțială sau evacuare a construcției), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau

pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau

administratorilor construcţiei şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună

în aplicare”, se explică în articolul 16.

Amenzile ar fi una dintre soluțiile de bază în așa fel încât lucrurile să se mai îndrepte, în sensul în care nimeni să nu se mai afle într-un asemenea risc.

”Primăria și disciplina construcției ar trebui să iasă în teren și să vadă care tulpini sunt degradate, să găsească proprietarii și să-i amendeze. Eu înțeleg că proprietarul e bătrân și nu are bani, dar ce vină am eu, un trecător pe stradă. În esență, dacă nu are bani, nu are decât să-l vândă, dacă nu-l poate îngriji. Niciodată nu o colapseze tot, dar poate oricând să fie un cutremur, să vină un transport agabaritic și să se oprească acolo. O să cadă o bucată poate, dar nimeni nu vrea să fie pe bucata aia”, a adăugat expertul.

Ce alte lucrări pun viața oamenilor în pericol

Specialistul a mai explicat că nu doar acest Planșeu ridică probleme, ci și alte construcții nerecepționate de ani întregi, cum ar fi Pasajul Basarab. Acesta a fost dat în folosință în urmă cu 15 ani, iar lucrările neconforme, constatate de comisia de recepție la terminarea lucrării nu au mai fost niciodată remediate. Primăria Capitalei, pe atunci condusă de Gabriela Firea, a numit o recepție în anul 2017, dar companiile nu au remediat nimic. Nici nu au fost sancționate pe motiv că perioada de garanție acordată lucrărilor este de 120 de luni de la terminarea lucrărilor și se încheie la data recepției finale, notează Defapt.ro.

”Ar trebui totuși să se întâmple ceva și cu Pasajul Basarab, nu e recepționat, deci, în mod normal, o lucrare care nu este recepționată nu trebuie folosită. Nu a fost recepționată pentru că are niște vicii de execuție, de proiectare, nu se știe ce are. Responsabilitatea practic nu mai e nicăieri pentru că acel constructor și-a terminat treaba, el consideră că și-a făcut-o, proprietarul sau administratorul. El spune că nu corespunde și atunci din punct de vedere financiar au rămas blocați cei 10% garanție de bună execuție și, pe de altă, ar trebui ca el să nu poată folosi lucrarea”, a conchis Manole Stelian.

Un studiu realizat în anul 2023 de specialişti, la cererea Primăriei Bucureşti, arată că 18 poduri şi 4 pasaje rutiere din Bucureşti, din cele 24, au primit calificativul ”nesatisfăcător”. Printre acestea se află și pasajele Lujerului și Obor.

