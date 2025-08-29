Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”

Esplanada de pe Bulevardul Unirii va fi preluată de Primăria Capitalei FOTO /primarie3.ro

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă vineri, despre proiectul Esplanada, că încep procedurile pentru preluarea de la Guvern a acestui teren uriaş de 45.008 mp, situat în apropiere de Piaţa Unirii, în zonă urmând să se construiască spaţii culturale, educaţionale, sportive, administrative şi civice, dar şi o regenerare urbană într-una dintre cele mai importante zone ale Capitalei.

”Paşi concreţi pentru proiectul Esplanada. Am venit astăzi în faţa Consiliului General cu un proiect esenţial, care trebuie dus la bun sfârşit - Esplanada. Începem procedurile pentru preluarea de la Guvern a acestui teren uriaş de 45.008 mp, situat în apropiere de Piaţa Unirii”, anunţă primarul interimar al Bucureştiului, după şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Stelian Bujduveanu precizează ce doreşte Primăria să facă în această zonă.

”Ce vrem să facem aici: spaţii culturale, educaţionale, sportive, administrative şi civice; funcţiuni publice de interes metropolitan; regenerare urbană într-una dintre cele mai importante zone ale Capitalei”, explică el.

Potrivit lui Bujduveanu, ”Esplanada nu mai trebuie să fie o promisiune uitată”.

”Avem terenul, avem cadrul legal, iar de astăzi avem şi un vot clar care deschide drumul pentru investiţii reale”, spune primarul.

