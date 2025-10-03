Pro-Infrastructura și Metrou Ușor acuză scuzele „ridicole” pentru refuzul de a conecta metroul cu tramvaiul la Unirea. „Costurile și deranjul din viitor vor fi mult mai mari”

Două asociații reclamă refuzul de a construi un pasaj intermodal la Unirea FOTO Facebook/Federația Sindicatelor Din Transporturi Și Servicii Publice - România

Asociația Pro-Infrastructura acuză proiectanții că oferă argumente false și ilogice la solicitările de a realiza o conexiune între liniile de metrou și cele de tramvai la Piața Unirii din Capitală, pentru scăderea fluxurilor rutiere de la suprafață.

Asociația, care preia poziția „colegilor de suferință” de la Asociația Metrou Ușor, consideră că un astfel de proiect ar încuraja transportul în comun și ar duce la scăderea aglomerației din unul dintre cele mai circulate puncte din București. Asociația Metrou Ușor cere Primăriei Capitalei să refuze și să se delimiteze de argumentele proiectantului.

„Colegii noștri de suferință de la Asociația Metrou Ușor au solicitat, în procesul de consultare publică al proiectului de interconectare a liniilor de tramvai în Piața Unirii din buricul Capitalei, construirea unui acces nou în pasajul actual al Magistralei M2 care să asigure conexiunea directă dintre tramvai și metrou, separată de fluxurile de la suprafață”, scrie Pro-Infrastructura.

Asociația dă exemple de nodurile intermodale de la Crângași, Eroii Revoluției, Piața Sudului sau Parc Drumul Taberei și amintește că un astfel de proiect va fi curând și la stația Constantin Brâncoveanu.

„De pildă, noul acces de la Tineretului scurtează drumul pietonilor cu 150 de metri și minute bune. Se elimină astfel necesitatea unei traversări la nivel cu fluxurile rutiere, ceea ce înseamnă transbordare mai rapidă, comoditate și predictibilitate. Deci se încurajează transportul public, mai ales în zonele extrem de aglomerate ca aceasta”, subliniază Pro-Infrastructura.

Asociația acuză proiectantul că răspunsul la această solicitare a fost bazat pe argumente false și ilogice.

„În ciuda beneficiilor evidente și incontestabile, răspunsul proiectantului la cererea colegilor noștri este absolut halucinant: "La nivel internațional, se promovează traversările pietonale la nivel în detrimentul pasajelor subterane" și "o conexiune suplimentară ar fi redundantă și nejustificată". Argumente nu doar false, ci și ilogice”, mai spune asociația.

Aceasta subliniază că acum este momentul oportun să se prevadă și să se execute la Piața Unirii o astfel de legătură multimodală tramvai-metrou printr-un pasaj de corespondență între noua linie de tramvai care va traversa piața și Magistrala M2.

„Costurile și deranjul din viitor vor fi mult mai mari”, mai subliniază asociația Pro-Infrastructura.

Solicitarea asociației Metrou Ușor

Asociația Metrou Ușor susține că cetățenii cer soluții, nu ocoluri și batjocură.

„Bucureștiul este pe cale să facă o enormă greșeală strategică prin nerealizarea legăturii directe tramvai-metrou la Piața Unirii. În procesul de consultare publică aferent proiectului de reîntregire a rețelei de tramvai din Piața Unirii, Asociația "Metrou Ușor" a propus construirea unui acces direct între viitorul tramvai și stația de metrou "Piața Unirii" de pe Magistrala 2 (Pipera - Tudor Arghezi)”, a declarat asociația care a subliniat că răspunsul primit a invocat „motive halucinante”.

Asociația a subliniat că astfel de corespondențe directe tramvai-metrou încurajează transportul public, reduc timpul de transfer, cresc siguranța, atractivitatea, accesibilitatea și confortul transportului public și sunt complementare mobilității la suprafață (unde trecerile de pietoni rămân pentru cei care nu fac transfer).

„Exemplele de bune practici europene contrazic proiectantul. În toate capitalele europene de referință, transferurile directe între transportul de suprafață și cel subteran sunt standard, nu opționale. Varșovia, prin noile stații de metrou Bemowo și Brodno, inaugurate în 2022, a demonstrat cât de mult contează accesibilitatea directă tramvai-metrou”, mai spune asociația Metrou Ușor.

Aceasta cere Primăriei Municipiului București să respingă și să se delimiteze de poziția nefondată a proiectantului și să susțină interesele bucureștenilor, adică să susțină realizarea unui pasaj de corespondență direct între tramvai și metrou.

„Este o investiție care ar economisi minute prețioase călătorilor, ar încuraja utilizarea transportului public, ar crește siguranța într-o zonă extrem de aglomerată și ar alinia Bucureștiul la bunele practici europene. Noul tramvai prin Piața Unirii este complementar metroului și nu poate face abstracție de acesta. Este esențial ca legătura tramvai-metrou să fie una directă, accesibilă, comodă, sigură și rapidă, pentru a răspunde nevoilor reale de #mobilitate ale tuturor bucureștenilor”, scrie Metrou Ușor.

