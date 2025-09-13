Restricții de circulație în weekend în București. Rutele ocolitoare anunțate de Brigada Rutieră a Capitalei

Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă și duminică, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei.

* Sâmbătă se va desfășura evenimentul cultural-sportiv 'The Color Run Night Amazing Tour 2025', pe următorul traseu: START - parcarea Bibliotecii Naționale - bd. Unirii - Piața Alba Iulia - dreapta pe bd. Decebal - întoarcere la intersecția bd. Decebal cu str. Dristorului (fără afectarea traficului rutier din intersecția străzilor Delea Veche și Dristorului) - înainte pe bd. Decebal - Piața Alba Iulia - retur pe bd. Unirii până în dreptul Podului Șerban Vodă (fără afectarea traficului rutier din intersecția bd. I.C. Brătianu - bd. Unirii) - bd. Mircea Vodă - FINISH - parcarea Bibliotecii Naționale.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se vor institui următoarele restricții de circulație:

- între orele 08:00 - 24:00, pe bd. Mircea Vodă, segmentul de drum cuprins între Pasaj Mărășești și bd. Unirii;

- între orele 17:00 - 23:00, pe traseul competiției, precum și pe străzile care acced în acest tronson.

Rute ocolitoare

- Calea 13 Septembrie - bd. Tudor Vladimirescu - Piața George Coșbuc - bd. Regina Maria - Splaiul Unirii;

- bd. Basarabia - Calea Călărașilor - bd. Corneliu Coposu - Splaiul Independenței;

- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piața Universității.

* Sâmbătă, Primăria Municipiului București și ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București vor organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului 'Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană' pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa circulația vehiculelor în perioada menționată mai sus, în intervalul orar 09:00 - 23:00.

Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu bd. Dacia, str. Știrbei Vodă, str. Ion Câmpineanu și bd. Regina Elisabeta.

Rute alternative:

- Piața Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței;

- Piața Victoriei - str. Buzești - str. Berzei.

* Sâmbătă, în intervalul orar 11:00 - 13:00, se va desfășura o adunare publică cu ocazia Zilei Pompierilor din România, constând în activități comemorative, ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din fața Hotelului Marriott.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa traficul rutier pe Calea 13 Septembrie, segmentul dinspre str. Izvor către șos. Panduri.

* Sâmbătă și duminică, între orele 09:00 și 20:00, se va organiza evenimentul sportiv 'Festivalul Sporturilor Greenfield', în cartierul Greenfield și pe aleile din pădurea Băneasa.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa traficul rutier sâmbătă și duminică, între orele 09:00 - 16:30, pe Aleea Teișani și str. Vadul Moldovei.

* Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 - 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului 'Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană' pe Calea Griviței, segmentul cuprins între str. Iulia Hașdeu și bd. Dacia.

În acest context, se va restricționa circulația autovehiculelor, începând cu ziua de vineri, ora 22:00, până luni, ora 06:00.

Pe aceste tronsoane se vor desfășura activități dedicate publicului larg, și anume mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, jocuri, activități de recreere și sportive, statui vivante, artiști și creatori urbani, precum și zone de relaxare.

* Duminică, între orele 07:00 - 18:00, se va organiza evenimentul sportiv denumit 'Turul României', după cum urmează: Cursa Copiilor pe traseul: START bd. Libertății - Splaiul Independenței - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu - bd. Națiunile Unite - bd. Libertății FINISH.

Cursa principală pe traseul: START bd. Libertății, între Splaiul Independenței și bd. Națiunile Unite - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu - Pod Hașdeu - traversare Splaiul Independenței și bd. Mihail Kogălniceanu - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzești - Piața Victoriei - Calea Victoriei - Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței (pe contrasens) - stânga bd. Libertății FINISH.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, circulația rutieră va fi restricționată astfel:

- duminică, în intervalul orar 07:00 - 15:00, pe arterele de circulație aflate pe traseul competiției sportive, precum și pe cele care acced către acestea;

- pe bd. Libertății, între Splaiul Independenței și bd. Națiunile Unite, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 21:00.

Rute alternative:

- Piața Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii;

- Piața Unirii - bd. Regina Maria - bd. Tudor Vladimirescu - șos. Panduri - Piața Leu.

