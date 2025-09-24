Bucureștiul intră în reparații capitale. Au fost începute lucrări de reabilitare a carosabilului pe cele mai mai aglomerate artere FOTO

Mai multe artere din București au intrat în reparații FOTO Faceboolk/Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, a anunțat lansarea de lucrări de refacere a carosabilului pe mai multe artere importante din București. Astfel, au intrat în reparații bulevardele Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei.

Pentru a limita impactul asupra traficului pe unele dintre cele mai aglomerate străzi din București, edilul a anunțat că lucrările se vor realiza pe timp de noapte.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție. Pentru ca traficul să fie cât mai puțin afectat, lucrările se desfășoară în timpul nopții. Odată cu asfaltarea, refacem și marcajele rutiere, pentru mai multă siguranță în trafic”, a anunțat Bujduveanu.

Acesta a precizat că Administrația Străzilor București va continua lucrările și pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabia.

Ads